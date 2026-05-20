Vittime della strada: una serata sulla prudenza (ricordando Angela, Mattia e Giulio)

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ricordare per educare, fare memoria per evitare altre tragedie. Con questo spirito Arzignano e Chiampo si sono unite per organizzare la serata “Occhi sulla strada, cuore su chi ti aspetta a casa”, un incontro pubblico dedicato alla sicurezza stradale e alla memoria di chi ha perso la vita sulle strade vicentine. L’appuntamento è venerdì 22 maggio alle 20.30 nell’Auditorium Comunale di Chiampo, organizzato dalle associazioni Il sorriso di Angela di Arzignano e Vera Vicenza, con il patrocinio dei comuni di Chiampo e Arzignano.

Al centro del dibattito, oltre ai dati e alla prevenzione, una profonda riflessione sul valore della vita e sull’impatto che ogni incidente ha sui familiari delle vittime, un invito a guardare la strada con occhi diversi, pensando alla cosa più importante per ognuno di noi alla fine della giornata: tornare a casa sani e salvi dai propri cari.

Dietro ogni vittima della strada c’è una famiglia devastata per la perdita di una persona. Ed è proprio intorno a emozioni e sicurezza che si snoderà la serata, che ricorderà i particolare Mattia Cardascia e Giulio Pizzolato, due giovani di Arzignano che hanno perso la vita in un incidente stradale lo scorso agosto. I loro compagni del Liceo Artistico Gian Giorgio Trissino di Valdagno porteranno un contributo video realizzato in loro ricordo con un messaggio importante sulla sicurezza stradale.

I numeri

Nel 2025, sulle strade della provincia di Vicenza, si stimano oltre 1.900 incidenti stradali, con circa 30 persone che hanno perso la vita e 2.631 sono rimaste ferite. “Dietro ogni numero c’è una famiglia distrutta e un futuro negato”, spiegano dalle associazioni.

La serata

La serata sarà presentata da Alessandro Serafini de Il sorriso di Angela e da Silvia Perinti e Giulia Gennaro di vera Vicenza, con la partecipazione dell’ispettore della Polizia Stradale di Vicenza Alessandro Zadra, di Paolo Battistini (rappresentante dell’Associazione italiana familiari vittime della strada) e dei ragazzi del Liceo Artistico Gian Giorgio Trissino di Valdagno.

“E’ un appuntamento per tutta la comunità perché la strada è di tutti e la sicurezza anche – spiegano dalle associazioni – Ogni giorno percorriamo le stesse strade, a piedi, in bici, in auto. Ogni giorno facciamo scelte che possono proteggere o mettere a rischio la nostra vita e quella degli altri. La sicurezza stradale è una questione di responsabilità collettiva. Per questo è importante adottare comportamenti responsabili, non solo per noi stessi, ma per chi viaggia accanto a noi. Questo incontro nasce per ricordarcelo insieme: la prudenza non è una limitazione, è rispetto. Per noi, per chi ci aspetta a casa e per chi non conosciamo ancora. La sicurezza stradale non è solo una regola da seguire, è una scelta che salva vite”.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.