Il comandante della polizia locale insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica

L’attestato porta in calce le firme del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Capo del Governo Mario Draghi, ed è un riconoscimento che premia la piena abnegazione al ruolo di ufficiale pubblico che riveste Antonio Berto, neo Cavaliere della Repubblica. Dal 1988 e ininterrottamente ad oggi in divisa di agente ad Arzignano, prima vicecommissario e dall’estate 2019 nominato nell’incarico di comandante (vedi video in calce all’articolo).

Per il Comandante della polizia locale intercomunale dell’Ovest Vicentino con sede ad Arzignano si tratta di un premio importante non solo alla lunga carriera in divisa civile, ma per l’apporto che ha personalmente messo in campo in più occasioni in cui il territorio si è trovato in situazioni di criticità.

Rispondendo presente insieme ai suoi uomini che compongono il corpo di polizia locale e mettendo a disposizione la sede del Comando come centro di coordinamento. Il riferimento va alla fine agosto del 2020 con i danni da maltempo che hanno colpito Arzignano e Trissino in particolare, e in larga misura nel corso dell’emergenza Covid-19 nel corso delle diverse ondate di diffusione del virus, che soprattutto lo scorso autunno ha sconvolto del vallate dell’Agno e del Chiampo nella fase più preoccupante.

“E’ stato così premiato l’impegno del nostro comandante durante l’emergenza pandemica.

Siamo orgogliosi di questo riconoscimento da parte del Presidente Sergio Mattarella. Viene acclarato l’impegno di un uomo sempre al servizio della comunità. Congratulazioni ad Antonio Berto da parte dell’amministrazione comunale a nome di tutta la città e della Valle del Chiampo”, così recita un testo postato sulla pagina del Comune di Arzignano, a firma del sindaco Alessia Bevilacqua e del vice e assessore alla Polizia locale Enrico Marcegaglia, che diffonde la notizia del riconoscimento e che riporta le motivazioni che accompagnano l’ufficializzazione.

“Durante l’emergenza epidemiologica ha svolto un importante lavoro in Valle del Chiampo ed in particolare nel Comune di Arzignano a servizio della comunità e degli amministratori locali. In qualità di referente del Centro Operativo Comunale (Coc) di Arzignano ha allestito in breve tempo una sala dedicata alla Protezione Civile presso il Comando, predisponendo strumentazioni adeguate e coordinando l’attività con la Protezione Civile, l’Associazione Nazionale Carabinieri e la Croce Rossa Italiana. Ha effettuato in prima persona numerosi servizi di controllo, intervenendo prontamente per la risoluzione delle criticità del territorio mettendo la propria professionalità a servizio della comunità”.