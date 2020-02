Il letto va a fuoco: anziana ustionata. Trasferita in un centro specializzato a Genova

Potrebbe essere stata una maledetta sigaretta non del tutto spenta la “miccia” che reso il letto di un’anziana di Arzignano, di 80 anni, un inferno di fuoco. La pensionata è stata soccorsa in gravi condizioni in una palazzina in centro storico della città, nell’area di Campo Marzio, e subito trasportata all’ospedale S. Bortolo di Vicenza. Da lì, dopo le prime cure per stabilizzarla, è stato deciso il trasferimento a Genova in un centro specializzato, viste le lesioni da ustione subite.

L’anziana vittima dell’incendio è A.R.C., vicentina. La notizia è filtrata a distanza di quasi una settimana dal fatto di cronaca, avvenuto nella tarda serata di venerdì 7 febbraio, come confermato dalle forze dell’ordine intervenute in un secondo momento per raccogliere elementi utili alle indagini. A lanciare l’allarme fu una donna che assiste l’anziana come badante, svegliata dall’odore acre del fumo e dalle grida mentre riposava in piena notte nella stanza accanto. Dopo aver chiesto l’aiuto di un condomino, vicino di appartamento, per tentare di spegnere le fiamme con delle coperte, al resto hanno pensato gli operatori del Suem giunti dal polo sanitario arzignanese.

Vigili del fuoco e carabinieri sono stati incaricati di raccogliere gli elementi utili per ricostruire quanto avvenuto in quella notte. Si sospetta che a causare il rogo sia stato un mozzicone di sigaretta, caduto sulle lenzuola mentre la anziana si stava addormentando in camera da letto. Da alcuni giorni si trova nel capoluogo ligure, ospite della struttura complessa Grandi Ustionati e Chirurgia Plastica dell’ospedale Villa Scassi.