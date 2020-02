L’addio a Mirko sarà di domenica: domani il funerale del 18enne vittima della strada

Tanti fra gli amici di Mirko Munaretto non se ne sono ancora resi conto, anche se lo scambio di messaggi per darsi appuntamento alle 14.30 di domenica per riservargli un sorriso d’addio speciale, da ricavare tra le comprensibili lacrime, li ha messi di fronte alla dura realtà. La stessa che i familiari del ragazzo di 18 anni e mezzo di Salcedo, mamma Eva e papà Daniele, ma anche la sorellina e la fidanzata, invece hanno dovuto affrontare sin dal primo pomeriggio di giovedì, quando la Fiat Punto che guidava in zona industriale di Fara si è conficcata sotto il rimorchio di un autoarticolato posteggiato a lato della strada.

L’appuntamento con un tragico destino, stavolta, ha strappato Mirko alla vita in un attimo. Quello che divide il frenetico vivere quotidiano dalla nostalgica fase dei ricordi, che in questi giorni di lutto si accavallano nelle parole e nella memoria di chi ha incrociato il cammino di questo giovane ragazzo, travolto nel fiore della sua esistenza mentre si apprestava tra gli alti e bassi della vita a diventare uomo. Avrebbe compiuto 19 anni il prossimo 4 agosto, in piena estate. Le comunità di Fara e Salcedo sono sconvolte, ma stanno facendo sentire la loro vicinanza, dandosi appuntamento domani per un grande quanto silenzioso abbraccio.

Già nel passato recente, come si è appreso nelle ore successive al terribile schianto, il dipendente della tintoria Intex di Sarcedo aveva affrontato le conseguenze di un primo serio incidente stradale. Uno scontro con un’auto in uscita da una proprietà rustica, mentre viaggiava in sella alla sua moto, a poche centinaia di metri dal luogo dove da giovedì si è imbattuto nella morte. Lunghi mesi di convalescenza seguirono a quello scontro, avvenuto oltre un anno fa, da cui si era lentamente ripreso. Solo da poche settimane, infatti, si era ripresentato puntuale per i turni di lavoro, una volta guarito, dopo aver subito anche degli interventi chirurgici.

Sarà la chiesa parrocchiale di Fara Vicentino, il paese vicino che frequentava regolarmente e dove aveva coltivato nel tempo le amicizie di bambino prima e adolescente poi, a ospitare la funzione religiosa di commiato. Il rito funebre è in programma domani (domenica 16 febbraio) alle 14.30, mentre oggi alle 18 sarà recitata la veglia di preghiera comunitaria.