In piazza Marconi spunta il totem interattivo. A disposizione dei turisti e dei cittadini

Non può di certo passare inosservato e qualcuno tra gli arzignanesi più curiosi lo ha già testato in prima persona, dopo il primo “tocco” lasciato al sindaco di Arzignano, Alessia Bevilacqua, appena ultimata l’installazione nella centralissima piazza Marconi. L’info-point elettronico e digitale è infatti stato attivato ed è disposizione di tutti, visitatori quando torneranno ma anche cittadini, attraverso il pannello che sfrutta la tecnologia del touch-screen installata su un “totem” ben visibile nello spazio pubblico.

E che consente di visualizzare in tempo reale informazioni utili e una serie di immagini della città del Grifo e delle sue attrattive e utilità.

Dotato anche di un spesso vetro a prova di vandalo – meglio non testarlo “sul campo” però per cortesia – e antiriflesso, il totem sorge in prossimità dell’edificio che ospita la culla della cultura della città, la Biblioteca Civica dedicata a Giulio Bedeschi. Con qualche tocco digitale potrà offrire mappe, servizi, orari utili e itinerari a chi desidera consultare il “consulente” virtuale, ovviamente scegliendo tra una delle lingue disponibili, oltre all’italiano. Tra i servizi da “spulciare” disponibili anche alcune curiosità: il meteo e perfino l’oroscopo, ad esempio, oltre alle notizie d’attualità sul paese legate al portale dell’amministrazione e altro ancora. Un software mirato, infine, consente la riprogrammazione e l’integrazione delle informazioni che contiene per mantenerlo sempre aggiornato.

Alessia Bevilacqua con curiosità e insieme soddisfazione ha fatto “da cavia” sperimentando il ventaglio di informazioni proiettate sul monitor, per conto della cittadinanza che ne avrà poi libero e gratuito uso. Così come “a gratis” per dirla in gergo con una parola “magica” in questi tempi di ristrettezze economiche, sono stati sia l’acquisto che l’installazione per le casse comunali. “E’ indubbiamente anche un elemento di arredo urbano che arricchisce il nostro centro – aggiunge il sindaco- e voglio infine sottolineare che l’installazione non ha comportato alcuna spesa da parte dell’amministrazione locale grazie ad un accordo con PubbliCittà, che ha permesso la fornitura, la posa e la gestione gratuita del Totem”.