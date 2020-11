L’addio nel “suo” campetto di calcio dopo 50 anni di volontariato. In lutto il Gs Costo

La comunità di Costo di Arzignano si fermerà oggi pomeriggio in omaggio a chi per circa 50 anni ha visto passare, ha sostenuto e ha salutato generazioni di ragazzi e giovani uomini con il pallone tra i piedi. Si è spento nei giorni scorsi l’anima per decenni della società sportiva Gs Costo, una piccola realtà sportiva dal cuore grande punto di riferimento per l’attività calcistica di base e polo amatoriale per gli irriducibili adulti amanti del calcio per divertimento.

L’addio a Silvano Fochesato, che fu presidente a lungo dell’associazione in passato e da dagli anni ’70 un pilastro sempre presente, sarà dato oggi pomeriggio alle 14.30. E sarà proprio l’impianto sportivo parrocchiale a fianco della chiesa della frazione ad accoglierne il feretro e quanti vorranno esprimere in presenza il proprio cordoglio ai familiari. Con le sue donne, la moglie Maria Pia e le figlie Patrizia e Giorgia, ad accompagnarlo.

Sin da giovane uomo Fochesato si era proposto come animatore e organizzatore di varie attività, in particolare in ambito sportivo seguendo la sua innata passione per il calcio. Giocatore, poi allenatore e infine negli anni più recenti dirigente prezioso e tuttofare, tanto da meritarsi il ruolo di presidente onorario della società. In una comunità dove davvero tutti lo conoscevano e di cui era un pilastro inamovibile in ogni iniziativa oltre che memoria storica di ogni partita disputata da quelle parti.

A strapparlo all’affetto della moglie e dei figli, a 81 anni di età, un male subdolo che in questo periodo sta falciando vite fragili prima del tempo, lasciando nel dolore chi ha atteso invano nei giorni scorsi notizie sulle sue condizioni di salute. Per volere della famiglia e del compianto Silvano, l’ultima “partita” terrena con lui in campo si terrà in quel posto dove trascorreva gran parte del suo tempo libero, accompagnando generazioni di ragazzi con cui ha condiviso tratti di cammino. Un “amore così grande” tanto da disporre che eventuali offerte vengano rivolte alla società sportiva di cui faceva parte, al posto dei fiori.

A ricordalo la principale società calcistica della città, con un post sulla pagina ufficiale voluto dal presidente del club. “FC Arzignano Valchiampo si unisce al dolore della famiglia per la scomparsa di Silvano Fochesato, instancabile appassionato di tutto lo sport arzignanese, anima del Gruppo Sportivo Costo dell’attuale presidente Rigodanzo. Per me si tratta di un amico di una vita – spiega il presidente Lino Chilese -, è sempre stato l’anima sportiva del nostro paese: siamo vicini alla famiglia e a tutti i componenti del Gs Costo”.