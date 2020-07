A Lonigo si riparte… di gusto: menu servito in 5 portate. E altrettanti weekend in allegria

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ripartenza anche a Lonigo, che rispolvera il centro città e la voglia di stare insieme, in sicurezza e in vista del cuore dell’estate. La rassegna dedicata alla ristorazione con la quale la comunità leonicena è invitata ad “assaporare” la bella stagione dopo i duri mesi dell’isolamento e dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Per tutti i fine settimana di luglio, nel palatenda della Fiera al Parco Ippodromo, si svolgeranno altrettante giornate a tema gastronomico, proposte da nove ristoratori leoniceni a cui l’amministrazione comunale – che promuove la manifestazione in collaborazione col Mandamento di Confcommercio e col Distretto del Commercio “Terre del Guà” – ha concesso la tensostruttura a titolo gratuito.

“Lonigo riparte in punta di piedi ma cerchiamo di guardare avanti – commenta l’assessore alla Fiera e agli Eventi Flavio Mirandola -. Una serie di eventi al Parco Ippodromo dedicati alla ristorazione per poter rilanciare un settore in forte crisi dopo il Covid 19. Ben nove ristoratori, tutti rigorosamente leoniceni, hanno accolto la proposta di creare un forte gruppo per ripartire tutti insieme unendo le forze e le esperienze. L’amministrazione ha voluto concedere a titolo gratuito il parco e il capannone eventi della Fiera, accollandosi tutte le spese del caso, per poter dare ossigeno alla serie di eventi. Il mese di luglio un po’ insolito di quest’anno vedrà ogni fine settimana dedicato a un tema diverso per poter rispondere ad ogni esigenza culinaria. Oltre alla ristorazione abbiamo voluto dare spazio anche al parco divertimenti con giostre e varie attrazioni”.

All’interno del programma, nel weekend dal 24 al 26 luglio, è compresa anche una nuova edizione della Fiera di San Giacomo. “Ritorna anche questo anno la Fiera di San Giacomo, in forma un po’ ridotta, con esibizione e prova cavalli e la specialità dei piselli di Monticello di Lonigo – spiega ancora Mirandola -. Aspettiamo tutti a Lonigo per un sano e responsabile divertimento, nel rispetto delle normative. La ripartenza economica ha bisogno di iniziative del genere e si ringraziano gli uffici del Comune di Lonigo per la preziosa collaborazione.”

Questo è dunque il programma di “Lonigo Ri-parte”: nel weekend tra venerdì 3 e domenica 5 luglio, evento dedicato a “Pizza e lieviti”; dal 10 al 12 luglio: “Festa del pesce”; dal 17 al 19 luglio: “A tutta brace”; dal 24 al 26 luglio: “Fiera di San Giacomo”; dal 31 luglio al 2 agosto: “Il panino street food”. Il venerdì sera, inoltre, i negozi del centro storico rimarranno aperti. Il tutto compreso nello slogan della manifestazione: “Shopping, Drink Food e Parco divertimenti per una Lonigo da vivere”.