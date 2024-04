Gastronomia, letteratura, musica… e molte altre iniziative sul ricco “menù” del weekend

Il terzo weekend di aprile si avvicina: sono tante le cose da fare, come anche i luoghi da visitare e vivere. La rubrica di Radio Eco Vicentino “Festa Italiana” ci aiuta a fare il punto sugli eventi e le iniziative in programma nel Vicentino.

Iniziamo la nostra rassegna da Carrè, che ospiterà l’ultimo weekend del Festival della Letteratura organizzato in collaborazione con il Comune di Chiuppano. Da venerdì 19 a domenica 21 aprile ritorna in centro a Thiene il Food Truck Festival: appuntamento in Piazza Chilesotti con Food Truck Area, Drinks & Craft Beer con Warsteiner, intrattenimento e musica.

Rimanendo a Thiene, il Castello accoglierà grandi e piccoli con un’esperienza interattiva targata Alice nel Paese delle Meraviglie. Le giornate di sabato e domenica trascorreranno all’insegna di giochi, laboratori e tante attività insieme ai personaggi di una delle fiabe più conosciute. Un altro appuntamento a prova di bambino si terrà a Valli del Pasubio sabato 20 aprile. All’interno della rassegna “Leggimi ora, leggimi ancora!”, la Biblioteca organizza “Tu sei Musica”: un incontro dove lettura e musica si fonderanno insieme e dove tutti i bambini saranno coinvolti suonando uno “strumento” che li farà partecipare alle storie.

A Isola Vicentina, domenica 21 aprile, torna “Musica in Villa”, con protagonisti gli allievi del Conservatorio di Vicenza e I Polifonici Vicentini. Nella medesima giornata, a Schio, appuntamento con lo spettacolo conclusivo della 20° edizione di Campus Company. I ragazzi del laboratorio teatrale porteranno in scena “Love&Love”, liberamente ispirato a “Sogno di una notte di mezza estate” di William Shakespeare.

Facciamo ora tappa a Canove di Roana, dove sabato 20 aprile prenderà il via la tradizionale Sagra di San Marco e dei Cuchi. La festa popolare sarà animata dai mercatini, dallo stand gastronomico e dalle serate di musica live. E, per la gioia di bambini e ragazzi, ci sarà anche il luna park. A Bassano del Grappa, domenica 21 aprile, il laboratorio di cooking show dello chef Claudio Milani illustrerà il procedimento per realizzare tre diverse ricette a base di asparago.

Andiamo a Vicenza per un’importante ricorrenza. In occasione del 30° anniversario della prima iscrizione del capoluogo berico nell’elenco dei siti Unesco, è in programma dal 18 al

24 aprile un calendario di iniziative che prevede l’apertura straordinaria di alcune ville

palladiane ed eventi nei musei. Infine, al di fuori del Vicentino, appuntamento a Firenze domenica 21 aprile con il Whisky Week Festival.

