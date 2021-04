La Curva Sud piange “Pana”, tifoso biancorosso. Un malore lo stronca a 47 anni

Spalti deserti allo Stadio Romeo Menti di Vicenza e il vuoto è ancora più profondo da sabato scorso, alla notizia della tragica fine a cui andato incontro un membro della Curva Sud. Si tratta di Paolo Panarotto, 47enne di Lonigo, tifosi biancorosso di lunga data che sabato nel corso di una passeggiata si sarebbe sentito male all’improvviso, accasciandosi a terra. Senza più riprendersi.

Chi ha assistito alla scena ha subito chiamato i soccorsi, cercando di prestare aiuto in prima persona ma ogni tentativo di salvare l’uomo in difficoltà è stato purtroppo vano. A stroncare una vita ancora giovane ancora una volta con ogni probabilità è stato un infarto, subdolo e silenzioso quanto senza avvisaglia alcuna, che gli ha bloccato il cuore in pochi secondi.

Un nuovo colpo per la famiglia Panarotto che solo pochi giorni fa aveva salutato per sempre Adalberto, il capofamiglia spirato a 77 anni che fu in passato imprenditore nel settore tessile ed esponente della politica locale. In località Madonna, dove risiede la famiglia, si piange quindi un lutto ancora più struggente vista la morte prematura di Paolo. Avvenuta intorno alle 15.30 di sabato, quando si trovava sul marciapiede all’aperto nei pressi del santuario che regalo il nome alla frazione, impegnato in una passeggiata a due passi dalla propria casa. Un centinaio di metri appena.

Oltre che a Lonigo, la notizia ha destato cordoglio in tutta la provincia berica, in particolare nelle roccaforti del tifo per il “Lane”. Paolo, conosciuto nell’ambiente calcistico della curva come “Pana”, era infatti un fedelissimo dei colori biancorossi. Anche lui, come gli altri ultras del pallone più affezionati, da un anno soffriva per la lontananza dagli spalti e seguiva il buon momento del Vicenza in tv. La conferma della sua morte è rimbalzata di chat in chat e, già sabato sera, un messaggio di addio è comparso sulla pagina Facebook della Curva Sud.

“Non è un addio, ma solo un arrivederci. Grazie per aver fatto parte di questa Curva, la nostra Curva, che ha riso, gioito e sofferto anche assieme a te. Ciao Pana, la Sud ti rende onore“. Del decesso del 47enne leoniceno si occuperà la Procura della Repubblica, che potrebbe disporre approfondimento oppure consentire ai congiunti di fissare data e modalità di esequie e sepoltura. Probabilmente domani verranno rese noto attraverso un annuncio pubblico.