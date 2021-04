Pasquetta blindata, niente pic nic o gite fuori porta. Da domani si torna ai colori regione per regione

Ultimo giorno in zona rossa totale in Italia, con una Pasquetta stretta nella morsa dei controlli per evitare le tradizionali gite fuori porta. Sono statie i caselli autostradali sia in entrata che in uscita verso le località solitamente più gettonate vengono pattugliate dalle forze dell’ordine. e sulle direttrici di uscita ed entrata delle località solitamente più gettonate. Da domani si ritorna ai colori Regione per Regione. Intanto il ministro della Salute, Speranza proroga la stretta sui viaggi all'estero fino al 30 aprile.

Oggi sarà ancora consentito una sola volta al giorno spostarsi verso un'altra abitazione privata nella stessa Regione, sempre tra le 5.00 e le 22.00, e solo un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. Si potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.

E’ possibile raggiungere le seconde case solo se si è proprietari o se si è stipulato un contratto d'affitto da una data antecedente al 14 gennaio 2021. La casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l'avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo. Ma bisogna fare attenzione perché molte Regioni hanno posto il divieto di raggiungimento delle seconde case ai non residenti. In Liguria ad esempio il divieto riguarda anche i residenti.

Da domani 6 aprile si torna alle distinzioni dei colori tra le Regioni, con le rispettive indicazioni a seconda della fascia di colore. Zona rossa Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana, Val d'Aosta; zona arancione tutte le altre. Nessuna zona gialla o bianca per il momento.