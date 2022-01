Pensionato perde la vita dopo aver abbattuto con l’auto la recinzione di una casa

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Non ce l’ha fatta, dopo il violento urto contro il muretto di un’abitazione ha perso la vita un anziano pensionato originario di Lonigo. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, giovedì 28 gennaio, poco dopo le 16 a Monteforte d’Alpone, in provincia di Verona. La vittima è un vicentino residente a San Bonifacio da molti anni, Pietro Vigolo di 84 anni.

L’uomo, a bordo di una Opel Agila, è uscito di strada autonomamente terminando la corsa contro la recinzione di una casa tra via Perazzolo e viale Olimpia nel comune veronese. I soccorritori giunti sul posto hanno trovato l’anziano in gravi condizioni tanto da richiedere l’intervento dell’elisoccorso. Purtroppo, però, ogni intervento è risultato vano e il pensionato è spirato poco dopo.

Sul posto anche i carabinieri della compagnia di San Bonifacio per i rilievi del caso oltre che per gestire il traffico che ha causato non pochi problemi alla viabilità. I militari hanno appurato che l’urto del mezzo è avvenuto sulla parte destra, quella opposta a dove era seduto il guidatore. Dalla potenza dello scontro la parte anteriore dell’auto è andata distrutta. Arrivato all’ospedale di San Bonifacio, il vicentino, seppur incosciente respirava ancora ma le condizioni sono peggiorare successivamente con un arresto cardiocircolatorio che ne hanno causato la morte. Tra le probabili cause dell’incidente un malore accorso al pensionato.