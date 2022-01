Si scontra frontalmente con un furgone, donna trasportata in ospedale

Terribile incidente poco dopo le 12.30 in via Cavour a Brendola, un’auto ha impattato violentemente contro un furgone che proveniva dal senso opposto. Al momento le cause del sinistro sono al vaglio degli inquirenti. Ad aver la peggio è stata la donna a bordo dell’auto, dopo essere stata estratta dal mezzo, e presa in cura dai medici del Suem accorsi sul luogo assieme a carabinieri e vigili del fuoco, è stata trasportata all’ospedale di Arzignano. Da quanto si apprende la donna, seppur grave non sarebbe in pericolo di vita.

Il furgone, un Fiat Ducato, era guidato da una donna che fortunatamente è rimasta illesa. La violenza dello scontro ha mandato nel fossato l’auto. La conducente è rimasta incastrata tra le lamiere e i vigili del fuoco hanno lavorato non poco per mettere in sicurezza prima la ferita e poi entrambi i mezzi. Le operazioni sono durate per circa un’ora e mezza con conseguenti disagi al traffico, a quell’ora, intenso.