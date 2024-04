Scontro nel circuito di speedway in Friuli: feriti due piloti vicentini di 21 e 23 anni

Doppio ricovero all’ospedale di Udine dopo l’incidente in corsa toccato ai piloti vicentini di speedway Omar Vezzaro e Kevin Cocco, specialisti delle derapate in gara ieri sulla pista di Terenzano in Friuli, valida come terza tappa del campionato italiano. Ospiti del Moto Club Olimpia, i due motociclisti leoniceni sono finiti in ospedale – entrambi in codice giallo – dopo lo scontro e il primo citato, ventunenne di Lonigo come il 23enne coinvolto, riportando a quanto emerso fratture multiple come conseguenza dell’incidente in gara.

Per forza di cose il giudice di gara ha dovuto interrompere la gara, che non è più ripresa, al fine di consentire i soccorsi rapidi ai due atleti, sulle cui condizioni gravi iniziali si è poi tirato il sospiro di sollievo solo dopo gli accertamenti diagnostici di natura ortopedica. I due, in ogni caso, sono sempre rimasti coscienti. Contusioni assortite per Cocco, già dimesso nella tarda serata di domenica.

Tanta paura ieri, e tanta pazienza da oggi e per le prossime settimane viste le rispettive prognosi di guarigione per Vezzaro e Cocco dopo l’imprevisto in corsa, avvenuto sotto la pioggia intermittente. Secondo quanto riporta un quotidiano locale friulano, la dinamica dello scontro tra i due piloti sarebbe fortuita: Omar Vezzaro precedeva Kevin Cocco quando avrebbe perso il controllo della sua moto, scivolando e finendo al centro della pista dove l’altro gareggiante non ha potuto evitare l’ostacolo improvviso, centrando mezzo e uomo e cadendo a sua volta rovinosamente a sua volta.

Le fratture multiple toccate al più grave dei due piloti vicentini presuppongono il ricovero e si valutano interventi di chirurgia ortopedica per favorirne la piena guarigione, dopo quello che sarà un inevitabile percorso di riabilitazione che ne pregiudica la stagione in corso. I problemi agli arti riguardano spalla e una gamba, da valutare le condizioni del bacino. “Ad entrambi i piloti inviamo un forte abbraccio ed i migliori auguri di pronta guarigione“, questa la parte finale del messaggio rivolto ai due giovani atleti vicentini, ieri sera, da parte degli organizzatori.