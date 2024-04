Auto s’impenna dopo sul cordolo della rotatoria e si ribalta in strada alle 5 del mattino

Soccorsi sanitari e dei vigili del fuoco in piena notte a Vicenza, nel quartiere di Villaggio del Sole, in supporto al conducente di una vettura dopo un incidente stradale autonomo.

Lo steso guidatore dell’automobile, andata distrutta per la parte anteriore, intorno alle 5 del mattino avrebbe affrontato una rotatoria a velocità sostenuta, andando ad impennarsi dopo aver urtato il cordolo del manufatto viario con una delle ruote.

Il veicolo privato sarebbe quasi schizzato in verticale dopo l’urto imprevisto, del tutto fuori controllo, concludendo la carambola rovesciato in strada. Scenario dell’allarme e del pronto intervento viale del Sole a Vicenza dove sorge una rotatoria all’incrocio con via Brigata dei Granatieri di Sardegna. L’uomo prima alla guida, seppur seriamente ferito – ma non in pericolo di vita (salvo complicazioni successive al ricovero al San Bortolo) -, all’arrivo dei soccorsi era giù uscito dall’abitacolo, da solo, per il timore di eventuali esplosioni o incendi.

Una pattuglia di Polizia di Stato inviata sul posto dalla vicina Questura ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi sull’evento accidentale che non vedrebbe la partecipazione di altri utenti della strada. La velocità di marcia non certo congrua ai centri abitati unitamente a possibili condizioni psicofisiche inopportune del conducente – fattore questo da verificare – sarebbero all’origine dell’incidente stradale.