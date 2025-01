Scontro tra due auto in centro: vetture danneggiate e in tre finiscono in ospedale

Si attendono ancora aggiornamenti più precisi riguardo alle condizioni di salute effettive di tre persone trasportate in ospedale poco il mezzogiorno di oggi, in seguito a un incidente stradale avvenuto nel centro di Lonigo, per cause in corso di accertamento.

Si tratterebbe dei due conducenti delle rispettive vetture coinvolte nello scontro in viale Vicenza, oltre a un passeggero. Lo scontro violento ha determinato evidenti danni ingenti alle carrozzerie di un’automobile Fiat Grande Punto e una Peugeot 208, rimaste in strada.

Sul posto si sono concentrati i soccorsi dei vigili del fuoco di Lonigo, giunta in pochi minuti dal distaccamento del Basso Vicentino, il personale sanitario del Suem 118 con ambulanze, e una pattuglia di polizia locale la gestione della circolazione, oltre che per i rilievi. Non sono state diffuse informazioni dettagliate, per il momento, sulla gravità delle lesioni riportate dai malcapitati feriti.

La notizia è in aggiornamento