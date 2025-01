Ruba dei liquori al Tosano, viene arrestato e rilasciato ai domiciliari ma torna a “far spesa”

Chi lo sa se è stata la brama di assumere alcool oppure una volontà imperterrita ma irragionevole di appropriarsi di bottiglie da rivendere chissà dove, o ancora, magari, un impulso a rivalersi sul personale del supermercato Iper Tosano a Motta di Costabissara, in ogni caso “stoppato” in partenza.

Fatto che sta un uomo di 54 anni, cittadino italiano residente a Vicenza, per ben due volte nella stessa giornata si è messo nei guai con la giustizia, per la “sete” – è il proprio il caso di dirlo – di bevande alcoliche, trovando prima un arresto con detenzione “morbida” al suo domicilio, e poi un secondo fermo per evasione dalle stesse mura domestiche.

Il doppio episodio risale alla mattina di sabato scorso, 25 gennaio, con interventi a doppia mandata dei Carabinieri della Radiomobile di Thiene. Al mattino intervenuti nel punto vendita per sottrarre 6 bottiglie di liquore che il 54enne aveva tentato di trafugare “tirando” diritto alle casse cercando goffamente di nascondere sotto i vestiti la refurtiva; nel corso del pomeriggio dello stesso giorno, invece, e non senza stupore sia da parte della vigilanza interna che dei militari dell’Arma, l’uomo si è ripresentato all’Iper Tosano nonostante la notifica degli arresti domiciliari imperativi.



In altre parole, il ladruncolo assetato di alcool anziché attendere l’udienza di convalida dell’arresto da celebrare nei giorni successivi in sede di giustizia a Vicenza, era tornato a “far la spesa”, a modo suo, nello stesso luogo, percorrendo una decina di chilometri dal luogo a cui era stato assegnato a tutti gli effetti come misura di custodia detentiva. Motivo per cui, stavolta, al nuovo (il secondo) arresto è seguita la permanenza prolungata in una cella di sicurezza allestita all’interno della tenenza dei Carabinieri di Dueville, fino alla mattinata di martedì, giorno in cui sarà celebrata l’udienza di convalida con capi di accusa “raddoppiati.