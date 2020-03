Tragico incidente sul lavoro nel Veronese: 50enne muore schiacciato da un muletto

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Drammatico incidente sul lavoro stamattina in un’azienda di Colognola ai Colli, nel Veronese. Nulla hanno potuto i soccorritori giunti allo stabilimento produttivo della Mec Tronic srl, in una zona industriale del paese, dove poco prima delle 9 di stamattina un uomo sarebbe stato schiacciato da un muletto durante le manovre di carico/scarico merci. La vittima è un vicentino di 50 anni di età, originario di Lonigo. Lavorava come autista per la ditta Salvagnini di Sarego e si trovava a Colognola per ritirare del materiale dai fornitori.

La dinamica dell’incidente sul lavoro che ha assunto i contorni della disgrazia non sono ancora noti. Sul posto i tecnici dell’ufficio Spisal e i carabinieri: toccheranno a loro i rilievi e la raccolta di testimonianze per determinare cosa sia accaduto nelle prime ore di oggi, martedì 3 marzo 2020. Data in cui si scrive un’altra, l’ennesima pagina, di cronaca nera in tema di morti sul posto di lavoro nel Veneto.

Subito i sindacati di riferimento si sono espressi in merito alla disgrazia. “La Fiom Cgil con Fim Cisl e Rsu ha proclamato un’ora di sciopero e un’assemblea. Seguirà un comunicato stampa”.

La notizia sarà aggiornata nel corso della giornata con il nome della vittima, una volta informati i familiari dalle forze dell’ordine.