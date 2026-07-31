Masiero nuovo presidente del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo

Il neosindaco di Arzignano Riccardo Masiero è il nuovo presidente del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo: prende il posto dell’ex sindaca Alessia Bevilacqua. L’elezione è avvenuta con voto unanime dei rappresentanti dei Comuni presenti alla riunione: 12 amministrazioni su 13 hanno espresso il loro consenso, mentre Gambellara non ha partecipato all’incontro. Masiero assume così la guida dell’ente che riunisce i Comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale Valle del Chiampo e che ha il compito di programmare, organizzare e controllare il servizio idrico integrato nel territorio di competenza.

Il Consiglio di Bacino Valle del Chiampo è infatti l’organismo attraverso cui i Comuni esercitano in forma associata le funzioni amministrative relative al ciclo dell’acqua, dalla programmazione degli interventi alla definizione degli indirizzi per acquedotto, fognatura e depurazione.

L’ambito comprende 13 amministrazioni comunali: Altissimo, Arzignano, Brendola, Chiampo, Crespadoro, Gambellara, Lonigo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino, San Pietro Mussolino e Zermeghedo.

La sede legale è ad Arzignano, Comune capofila della convenzione, mentre l’assemblea dell’ente è composta dai sindaci o dagli amministratori delegati dei Comuni aderenti.

Per il primo cittadino di Arzignano si tratta di un incarico strategico in un territorio dove la gestione della risorsa idrica riveste un ruolo centrale, sia per le caratteristiche industriali della vallata sia per le tematiche ambientali legate alla tutela dell’acqua e alla qualità dei servizi.

Tra le competenze del Consiglio di Bacino rientrano infatti la programmazione degli interventi sulle infrastrutture idriche, gli indirizzi per la gestione del servizio integrato, il coordinamento con il gestore e il controllo sull’efficacia delle attività svolte.

“Il nuovo presidente – scrive l’ufficio comunicazione del Comune di Arzignano – sarà chiamato a guidare il confronto tra le amministrazioni in una fase nella quale risultano fondamentali gli investimenti sulla manutenzione e sul potenziamento delle reti, la gestione sostenibile della risorsa e la pianificazione degli interventi futuri. L’elezione con un consenso così ampio rappresenta un segnale di condivisione istituzionale attorno alla figura del sindaco di Arzignano, chiamato ora a rappresentare l’intero territorio della Valle del Chiampo nelle scelte riguardanti uno dei servizi pubblici più rilevanti per cittadini, aziende e ambiente”.

“L’ente – dichiara Masiero – svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo del servizio idrico, garantendo efficienza, qualità e sostenibilità anche economica della gestione nel rispetto della normativa nazionale e regionale. Ringraziando i colleghi per la fiducia accordatami, opereremo nel senso del coordinamento tra comuni e società di gestione, assicurando la tutela degli interessi dei cittadini”. Fra gli impegni che il Consiglio di Bacino sta portando avanti con il supporto del direttore Antonio Susanna c’è la redazione del Piano delle Acque, strumento di pianificazione locale per la gestione del rischio idraulico.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.