“L’acqua è un bene prezioso che non possiamo dare per scontato. Ognuno di noi, con semplici comportamenti quotidiani, può contribuire concretamente a ridurre gli sprechi e a garantire questa risorsa anche alle generazioni future. Invitiamo tutti i cittadini a fare la propria parte, soprattutto durante i mesi estivi, quando i consumi aumentano sensibilmente”. È l’appello congiunto del sindaco di Arzignano Riccardo Masiero e dell’assessore alla Sostenibilità Ambientale Chiara Pace, che sostengono la campagna di sensibilizzazione promossa da Acque del Chiampo.

L’iniziativa, realizzata insieme ai dieci Comuni soci e al Consiglio di Bacino Valle del Chiampo, punta a promuovere una gestione più consapevole dell’acqua attraverso la campagna “L’acqua è preziosa, non sprecarla”.

L’obiettivo è ricordare che l’acqua rappresenta una risorsa indispensabile ma non infinita e che anche le più semplici abitudini quotidiane possono contribuire a limitarne lo spreco, soprattutto nei periodi più caldi dell’anno, quando la richiesta aumenta.

Per questo Acque del Chiampo ha predisposto un decalogo con dieci semplici regole da seguire ogni giorno: non lasciare il rubinetto aperto mentre ci si lava i denti, le mani o ci si rade; preferire la doccia al bagno nella vasca; utilizzare lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico; riutilizzare l’acqua impiegata per lavare frutta e verdura per innaffiare le piante; prima di riempire una piscina con capienza superiore a 5 metri cubi contattare il numero verde gratuito *800 040 504* per ricevere le indicazioni operative ed evitare criticità alla rete acquedottistica; chiudere il rubinetto generale dell’acqua in caso di assenze prolungate da casa; verificare periodicamente lo stato di rubinetti e impianti sanitari, intervenendo subito in caso di perdite; installare frangigetto ai rubinetti per ridurre il flusso d’acqua; utilizzare regolatori di scarico nella cassetta del wc per diminuire i consumi; segnalare tempestivamente eventuali perdite idriche sul territorio chiamando il numero verde di pronto intervento *800 990 050*, indicando con precisione Comune, via e numero civico.

L’amministrazione comunale invita tutti i cittadini ad aderire alla campagna, ricordando che la tutela della risorsa idrica passa anche dai comportamenti quotidiani di ciascuno e che ogni piccolo gesto può contribuire a garantire un utilizzo più sostenibile dell’acqua.

– – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.