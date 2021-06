Fioccano multe per gli incivili dei rifiuti abbandonati. Altro “lordatore” individuato

Era stato promesso in passato e più volte ribadito nei mesi recenti dalle parti del Municipio di Arzignano: tolleranza zero nei confronti di chi lorda il decoro urbano lasciando rifiuti in strada, in maniera scorretta. E ancora una volta sono stati gli agenti della polizia locale Ovest Vicentino a “stanare” il furbetto di turno e, ovviamente, sanzionarlo come previsto da regolamento comunale con 200 euro di multa.

Non si tratta di un caso estemporaneo, come possono testimoniare gli stessi dipendenti del consorzio della vallata del Chiampo, abili anche in questa nuova occasione a risalire al responsabile attraverso l’analisi degli stessi rifiuti conferiti in maniera non rispondente alle regole di civiltà e decorso. Si tratta di 34enne di origini asiatiche, lavoratore regolare che risiede in città e di nazionalità bengalese.

L’approfondimento era iniziato lo scorso 7 giugno. A distanza di poco più di una settimana dalla segnalazione e dal ritrovamento di sacchi di immondizie lasciati direttamente in strada in via Diaz, senza alcun ritegno, un nominativo preciso è emerso analizzando i documenti cartacei lasciati all’interno dei contenitori trasparenti, e quindi visibili agli operatori. Un residente della zona è risultato essere il “conferitore scorretto”, raggiunto quindi da quello che poteva essere un evitabile provvedimento.

Ed è così che a distanza di pochi giorni una coppia di agenti si è presentata al campanello dell’indirizzo dell’uomo, notificandogli la sanzione amministrativa che dovrà essere saldata e incamerata nelle casse dell’ente pubblico. A nulla sono valse le doglianze del giovane, che dovrà risarcire la collettività per il gesto incivile e per aver “fatto perder tempo” altrimenti utile ad altre incombenze agli agenti arzignanesi.

L’assessore alla Sicurezza e alla Polizia Locale, Enrico Marcigaglia, si è espresso oggi sull’episodio: “ancora una volta la nostra polizia locale ha scovato un incivile del rifiuto. Non permetteremo a pochi maleducati di lordare la nostra città abbandonando i rifiuti dove capita senza differenziare. Per questa attività sono utili le nostre fototrappole ma anche la collaborazione dei cittadini che possono segnalare casi di abbandono”.