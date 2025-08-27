Mercoledì by night: stasera la presentazione della squadra dell’Arzignano Valchiampo
Arzignano è pronta anche questa sera, 27 agosto, a trasformarsi in un vivace palcoscenico a cielo aperto con un nuovo appuntamento con “Mercoledì By Night in Arzignano”, che da fine maggio a inizio settembre anima le serate estive nel centro cittadino. La manifestazione anche questa sera promette un nutrito programma di intrattenimento per tutti i gusti: dalla musica al buon cibo, fino a un’esperienza culturale innovativa.
Momento-clou di oggi sarà, però, la presentazione (in piazza Campo Marzio) della prima squadra e del settore giovanile e dell’Academy dell’F.C. Arzignano Valchiampo, per il quarto anno consecutivo lanciata nella sfida della Serie C calcistica.
Ecco tutti gli appuntamenti:
Dalle ore 20.00 – Piazza Campo Marzio
Presentazione della squadra F.C. Arzignano Valchiampo
Al Matta – Villa Mattarello
Cinemusic – Un viaggio a 4 voci tra le colonne sonore del cinema
Piazza Libertà – Caffè Nazionale
Verticale Drink Clase Azul X Eleven Trade
DJ set Magenta
Piazza Marconi – Money
Live sax & electronics
Piazza Marconi
Area giochi bambini
L’apertura e visita alla torre campanaria del Duomo di Arzignano sarà possibile dalle ore 20.30 alle 22.30 a cura dell’Associazione Noi della Parrocchia di Ognissanti.
L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.
Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.
Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.
Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.