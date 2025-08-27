Mercoledì by night: stasera la presentazione della squadra dell’Arzignano Valchiampo

Arzignano è pronta anche questa sera, 27 agosto, a trasformarsi in un vivace palcoscenico a cielo aperto con un nuovo appuntamento con “Mercoledì By Night in Arzignano”, che da fine maggio a inizio settembre anima le serate estive nel centro cittadino. La manifestazione anche questa sera promette un nutrito programma di intrattenimento per tutti i gusti: dalla musica al buon cibo, fino a un’esperienza culturale innovativa.

Momento-clou di oggi sarà, però, la presentazione (in piazza Campo Marzio) della prima squadra e del settore giovanile e dell’Academy dell’F.C. Arzignano Valchiampo, per il quarto anno consecutivo lanciata nella sfida della Serie C calcistica.

Ecco tutti gli appuntamenti:

Dalle ore 20.00 – Piazza Campo Marzio

Presentazione della squadra F.C. Arzignano Valchiampo

Al Matta – Villa Mattarello

Cinemusic – Un viaggio a 4 voci tra le colonne sonore del cinema

Piazza Libertà – Caffè Nazionale

Verticale Drink Clase Azul X Eleven Trade

DJ set Magenta

Piazza Marconi – Money

Live sax & electronics

Piazza Marconi

Area giochi bambini

L’apertura e visita alla torre campanaria del Duomo di Arzignano sarà possibile dalle ore 20.30 alle 22.30 a cura dell’Associazione Noi della Parrocchia di Ognissanti.

