Bomba day, domani l’evacuazione per 120 residenti. Treni sospesi e deviazione in A4

Domenica di lavoro quella di domani, 13 aprile, per il personale militare del Comando 8° Reggimento Genio Guastatori Paracadutisti “Folgore” di Legnago, chiamato ad intervenire per la neutralizzazione, il trasporto e la successiva distruzione della bomba d’aereo della seconda guerra mondiale rinvenuta lo scorso 17 marzo nel Comune di Montebello Vicentino, Contrada Ronchi, all’interno del cantiere per la realizzazione del progetto ferroviario alta velocità Verona-Padova.

Prevista l’evacuazione della popolazione di Montebello Vicentino – circa 120 persone – residente in un raggio di sicurezza di 468 metri dal punto di rinvenimento del manufatto, con interdizione della circolazione autostradale, stradale, ferroviaria e aerea. Le persone evacuate, se necessario, potranno usufruire del servizio di accoglienza e assistenza organizzato dall’Amministrazione Comunale presso la Biblioteca Civica in Piazzale Cenzi.

Al termine dell’attività di bonifica e di messa in sicurezza dell’ordigno, il residuato bellico verrà trasferito nell’area di “cava Manfrinato” di Alonte per le successive operazioni di distruzione.

La circolazione lungo l’asse autostradale verrà sospesa tra il casello di Montebello Vicentino e il casello di Montecchio Maggiore/Intersezione con la Superstrada Pedemontana Veneta, in entrambe le direzioni di marcia, a partire dalle ore 8.45 alle 14 e comunque fino alla conclusione delle operazioni di despolettamento e neutralizzazione dell’ordigno.

Il traffico verrà deviato sulla SR 11 “Padana Superiore”, lungo la quale verrà garantita la circolazione dei veicoli per tutta la durata delle operazioni, con l’eventuale contestuale predisposizione di percorsi alternativi in caso di congestione. Una giornata scelta in modo non casuale quella di domani: nell’ottica di minimizzare i disagi per la popolazione, il bomba day coincide infatti con la sospensione della circolazione ferroviaria tra Verona e Vicenza, già programmata da tempo sulla linea per lavori di manutenzione.

Divieto infine di sorvolo all’interno dello spazio aereo sovrastante il Comune di Montebello Vicentino (per un’area avente raggio di 468 metri in orizzontale e in verticale dal punto di svolgimento delle operazioni di neutralizzazione dell’ordigno), nonché all’interno dello spazio aereo sovrastante l’area della Cava Manfrinato nel Comune di Alonte (per un’area avente raggio di 300 metri in orizzontale e in verticale dal punto di svolgimento delle operazioni di distruzione dell’ordigno.