Donna trovata morta nella vasca da bagno: probabile intossicazione da monossido
Potrebbe essere stato il monossido di carbonio la causa della morte di una donna di 31 anni trovata priva di vita nella vasca da bagno della sua abitazione a Montebello, in contrada Agugliana. Il rinvenimento è avvenuto questa mattina.
Sol posto, dopo l’allarme, sono intervenuti i carabinieri, il Suem 118 e i vigili del fuoco. Indagini in corso per accertare quanto accaduto
