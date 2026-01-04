Donna trovata morta nella vasca da bagno: probabile intossicazione da monossido

Da
Mariagrazia Bonollo
-

Potrebbe essere stato il monossido di carbonio la causa della morte di una donna di 31 anni trovata priva di vita nella vasca da bagno della sua abitazione a Montebello, in contrada Agugliana. Il rinvenimento è avvenuto questa mattina.

Sol posto, dopo l’allarme, sono intervenuti i carabinieri, il Suem 118 e i vigili del fuoco. Indagini in corso per accertare quanto accaduto

