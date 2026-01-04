Due rotture dell’acquedotto in Corso Padova: interviene Viacqua
Il pronto intervento di Viacqua è intervenuto nella serata di ieri a Vicenza, lungo Corso Padova, dove si sono verificate simultaneamente due diverse rotture della rete acquedottistica. Nei pressi dell’incrocio con Via Macca è stata riparata una prima falla che ha costretto all’interruzione della fornitura idrica a circa un centinaio di utenze.
Per la seconda rottura, verificata l’entità e la posizione, nei pressi dell’incrocio con Viale Margherita, è invece possibile programmare l’intervento con un seppur minimo preavviso. I lavori verranno pertanto eseguiti nella giornata di lunedì e richiederanno la completa chiusura al traffico dell’incrocio per consentire la riparazione in sicurezza e nel più breve tempo possibile.
Per le utenze che potrebbero subire l’interruzione momentanea della fornitura o cali di pressione, Viacqua invita a non programmare l’utilizzo di elettrodomestici quali lavatrici e lavastoviglie fino al completamento dei lavori. In caso di fuoriuscite di acqua torbida o di color biancastro dai rubinetti, si consiglia di lasciar scorrere il flusso d’acqua per alcuni istanti.
Per eventuali segnalazioni si ricorda che è operativo il servizio clienti al numero 800 154242 (lun-ven 8-20, sab 8-13), mentre per le emergenze è disponibile h24 il pronto intervento al numero verde 800 991522.
