Schianto alla rotatoria: tre feriti, uno estratto dai vigili del fuoco

È successo questa notte attorno alle 1:30, di domenica 4 gennaio, l’incidente a Cassola che ha visto coinvolta un’auto finita su un fianco nella rotatoria di incrocio tra la via Tito Speri e la SS 47 della Valsugana, dopo un volo di diversi metri.

Una volta allertati, i Vigili del Fuoco provenienti dal distaccamento di competenza di Bassano del Grappa sono giunti sul posto con una squadra di 5 operatori. Appena individuato il ferito intrappolato, i pompieri hanno agito con apposita strumentazione da taglio per aprire un varco sul parabrezza del veicolo, al fine di poter estrarre l’uomo in sicurezza ed affidarlo alle cure del personale del Suem 118, giunto sul posto con due ambulanze. La squadra dei Vigili del Fuoco ha inoltre operato per mettere in sicurezza il veicolo.

Il ferito e altri due occupanti del veicolo, usciti autonomamente dall’abitacolo, sono stati trasportati all’ospedale di Bassano per gli accertamenti sanitari. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi di competenza.

– – – –

