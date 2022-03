Evade dai domiciliari: portato in carcere presunto responsabile di violenze in famiglia

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Nel pomeriggio di domenica 13 marzo i carabinieri hanno arrestato un cittadino indiano di 46 anni residente a Montebello Vicentino: l’uomo era sottoposto dallo scorso settembre alla misura cautelare degli arresti domiciliari, con permesso di assentarsi per recarsi sul luogo di lavoro e per far la spesa. Un provvedimento emesso in relazione a reati che avrebbe commesso in ambito familiare nel corso dello scorso anno.

Domenica mattina, però, durante un controllo, i militari della stazione di Montebello hanno verificato che l’uomo non era dove doveva essere, ossia in casa.

Hanno così iniziato a cercarlo, fino a quando lo stesso, in mattinata, si è presentato in caserma, senza però motivare la sua assenza negli orari previsti. Per questo, espletate le formalità di rito, è stato tratto in arresto per il reato di evasione.

L’Arma specifica che i provvedimenti sono stati assunti d’iniziativa degli stessi carabinieri e ovviamente ora la colpevolezza della persona sottoposta ad indagini sarà definitivamente accertata solo con una eventuale condanna.