Paura in contrada: a fuoco un’abitazione. Due persone intossicate dal fumo

Violento incendio nel pomeriggio a Selva di Montebello, dove è andata a fuoco una casa di contrada: i vigili del fuoco sono all’opera da poco prima delle 14,30. Due persone sono state portate in ospedale ad Arzignano per controlli, dopo essere state assistite sul posto dal personale del Suem 118 per aver respirato del fumo.

I pompieri arrivati da Arzignano, Lonigo, Vicenza con tre autopompe, due autobotti, l’autoscala e ben 17 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento della casa di corte riuscendo a circoscrivere il rogo ed evitando così il coinvolgimento dell’intero edificio, composto di più abitazioni.

Le fiamme sono partite probabilmente dall’incendio di un’auto parcheggiata nel sottoportico e si sono subito estese a un ripostiglio, il garage e legnaia, nonché ad una seconda auto e hanno poi interessato anche la struttura superiore dell’edificio. L’incendio è ora circoscritto, ma le fiamme hanno gravemente danneggiato la porzione di abitazione d’angolo e parte del tetto del fabbricato centrale. Sono ora in corso le operazioni di spegnimento minuto e la valutazione delle cause e dei danni. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco termineranno presumibilmente in serata.