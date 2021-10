L’Oratorio don Bosco festeggia 120 anni e rinnova i suoi spazi

Fra pochi giorni, il 27 ottobre, l’Oratorio don Bosco di Schio festeggia 120 anni di attività. Un luogo simbolo del territorio che risponde appieno alla mission formativa ed educativa dei Salesiani e che si prepara a celebrare questo importante anniversario con un’ambiziosa sfida: la ristrutturazione della struttura – che si trova in via Marconi e che è nel tempo ha accolto e continua ad accogliere intere generazioni – con l’obiettivo di dare un nuovo volto agli spazi dell’oratorio, del cinema-teatro e del centro di formazione professionale per offrire ai giovani un ambiente più moderno e più sicuro.

“Vedrai che bello!” è il nome scelto per questo progetto da 3 milioni di euro con un cantiere che dovrebbe durare due anni e concludersi alla fine dell’estate 2022. Ma che per poter concretizzarsi ha bisogno del sostegno del territorio. I Salesiani, infatti, hanno aperto una raccolta fondi per continuare a coltivare ancora il loro sogno. “Abbiamo bisogno di molti soldi che non abbiamo e per chi vorrà aiutarci sarà un investimento sui giovani, non sui muri – dice don Enrico Gaetan, direttore dell’istituto -. La nostra è una realtà che da oltre un secolo porta benefici alla comunità del territorio. Ma la memoria ha valore solo se ci si interroga sui bisogni del presente e sulle aspettative del futuro.Confidiamo nella generosità: i muri, gli edifici hanno importanza solo in funzione della nostra mission”.

1 di 3

IL PROGETTO. Gli ambienti dell’Oratorio, che tra gruppi, società sportive come il Concordia Calcio e l’Asd Volley e i partecipanti al grest estivo accolgono quasi 2mila giovani ogni anno, verranno arricchiti di una nuova sala giochi dotata di bar, più luminosa e vicina a cortile, luogo d’incontro e centro della vita oratoriana. Accanto alla sala giochi verrà realizzata anche una nuova aula magna per ospitare chi chiede un luogo d’incontro. Al centro dell’intervento anche il cinema-teatro che sarà totalmente ricostruito, dove ora è presente la sala ricreativa, e passerà dai 200 ai 250 posti a sedere. Continuerà ad essere un luogo di promozione culturale e occasione di espressione per i giovani, sempre aperto alle diverse realtà del territorio. La ristrutturazione riguarderà anche gli spazi destinati al Centro di Formazione Professionale, che conta circa 250 allievi, tra indirizzo elettrico-ambientale, servizi di vendita e il “nuovo” settore meccanico. Verrà ampliato il piano delle aule e ricavati nuovi spazi per i laboratori. Il tutto con in interventi all’insegna del risparmio energetico. Per avere maggiori informazioni su come sostenere i salesiani nella ristrutturazione dell’oratorio è possibile consultare il sito www.oratorio.salesianischio.it.