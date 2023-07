Sarà estradato Rieke, l’autista tedesco accusato di aver travolto e ucciso Davide Rebellin

Il tribunale di Hamm, in Germania ha dato il via libera alla richiesta della Procura di Vicenza riguardo all’estradazione di Wolfgang Rieke, il camionista accusato di aver travolto e ucciso l’ex campione di ciclismo Davide Rebellin a Montebello Vicentino lo scorso 30 novembre, ad una rotatorio sulla SR11.

Rebellin, di Lonigo, era morto a causa dei traumi da schiacciamento che avevano provocato gravissime lesioni interne.

Il 62enne camionista tedesco, a giugno, era stato posto in stato di fermo in Germania, in esecuzione del Mandato di arresto europeo emesso dal Gip, su richiesta del pubblico ministero titolare del fascicolo, con le pesanti accuse di omicidio stradale e omissione di soccorso.

Rieke, poi, era stato scarcerato con l’obbligo di presentarsi settimanalmente all’autorità giudiziaria. Ora a seguito di questa decisione l’iter prevede che i ministeri dei due paesi, Italia e Germania, si occupino del trasferimento da Hamm a Vicenza: dove per lui è stata richiesta la custodia cautelare in carcere.