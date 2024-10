Dall’Arena a Monte Berico: mercoledì il Giro del Veneto. Città in festa e (alcune) strade chiuse

Da Verona a Vicenza sui pedali, dopo 173 chilometri di fatica fino a concludere la corsa a Monte Berico. E’ stato presentato nei dettagli e si è ormai quasi alla vigilia del 87° Giro del Veneto, in programma mercoledì 16 ottobre per regalare ad appassionati e non del ciclismo una grande giornata di sport e spettacolo con circuito finale e arrivo a Vicenza. In procinto di saltare in sella 160 corridori “pro”, facenti parte di 9 formazioni World Tour, a cui aggiungerne altrettante tra Professionale e Continental. Tre le province toccate dalla corsa – c’è anche un tratto nel Padovano – ripristinata dal 2021 proprio grazie a un grande atleta veneto della bicicletta, il sandricense “Pippo” Pozzato, che con il suo team ha rinvigorito la tradizione della kermesse agonistica.

Con le location di partenza e traguardo prescelte per la tornata 2024 a conferire un fascino extra alla competizione: piazza Bra per il via, Monte Berico con la rampa finale da oltre il 7% di pendenza come conclusione. Prevista intorno alle 16.30, con parziale chiusura delle vie interessate dal passaggio dei ciclisti nel pomeriggio del 16/10 (tutte le indicazioni utili ai residenti sono in calce). Tra i vicentini iscritti tra gli altri Filippo Zana e Marco Frigo, oltre ai giovani Davide De Pretto e Francesco Busatto tutti reduci dai Mondiali di Svizzera. Il traguardo volante istituito a Lonigo sarà dedicato a Davide Rebellin.

Il percorso – Al via da piazza Bra sono attesi 160 corridori professionisti, che transiteranno poi verso Cologna Veneta, Lonigo, Monte del Roccolo, Vo’ di Brendola e Valmarana, prima di entrare (verso le 14.45) nel circuito finale di Vicenza lungo 15,1 km che verrà ripetuto cinque volte attraverso Sant’Agostino, Viale Fusinato e Viale X Giugno, dove ci sarà appunto il traguardo (la corsa terminerà alle 16.30 circa) in cui sono attese migliaia di spettatori. Lo strappo verso il santuario di Monte Berico misura esattamente un chilometro con pendenza media del 7,1%. L’arrivo sarà a metà salita, in modo tale da dare possibilità di vittoria anche ai velocisti oltre che agli specialisti delle scalate. Nel 2023 ad imporsi fu il francese Dorian Godon, che nell’esplosivo finale di Monte Berico anticipò il norvegese Tobias Halland Johannessen e il belga Florian Vermeersch.

La viabilità cittadina – Ad essere interessati dal transito della gara saranno soprattutto i quadranti sud-ovest. Sono previste modifiche alla circolazione, che in questo fine settimana sono stati comunicati dall’organizzazione a tutti i residenti con volantinaggio. Già dalle 10 di martedì 15 ottobre e fino a cessate esigenze sarà vietata la sosta in viale Dieci Giugno tra piazzale della Vittoria e viale D’Azeglio, e sul lato destro di piazzale della Vittoria. Altre modifiche importanti sono previste per mercoledì 16 ottobre, giorno di gara: dalle 8 alle 17 sarà istituito il divieto di sosta lungo tutto il percorso interessato dal passaggio dei ciclisti (viale S. Agostino, via Vaccari, via Maganza, viale Fusinato, viale Dante, viale X Giugno, dal “Cristo” fino al confine comunale) e in via Petrarca per consentire il doppio senso di circolazione per i veicoli al seguito della gara. Dalle 8 alle 21 sarà chiuso al traffico e alla sosta piazzale della Vittoria, consentendo il solo accesso al ristorante, compatibilmente al successivo sviluppo della gara. Negli stessi orari sarà vietata la sosta lungo tutto viale D’Azeglio, riservato alla manifestazione.

Dalle 10 alle 17 non si potrà transitare in viale Dante e viale Dieci Giugno (tra viale Dante e piazzale della Vittoria). Le deviazioni previste saranno in strada della Commenda e in viale Risorgimento Nazionale o viale Fusinato. Dalle 13 e fino al termine della gara, alle 17 circa, sarà chiuso al traffico tutto il percorso della corsa: viale del Lavoro e viale dell’Industria all’incrocio con viale Sant’Agostino, via Ferretto de Ferreti all’incrocio con via Vaccari e con viale Verona, viale Fusinato all’incrocio con viale Dieci Giugno e strada della Commenda, all’incrocio con viale Riviera Berica e con via Sicilia. Tra un passaggio di gara e il successivo, dopo il transito dell’ultimo ciclista, sarà possibile per i residenti del quartiere Ferrovieri (lato est di viale Sant’Agostino e via Vaccari) l’uscita da via Toti verso via Vaccari, via Rossi, via De’ Ferreti, viale Verona, a seconda dell’andamento della corsa. L’uscita da via Rossi e vicolo dei Campesani sarà possibile con l’istituzione del doppio senso di circolazione in via Ferreto de’ Ferreti e solo con direzione verso viale Verona.

Riguardo al trasporto pubblico locale dalle 13.30 alle 17.15 subiranno delle modifiche anche gli autobus Svt nelle linee 4, 12 e 14 Circolare e corse bis, oltre alle extraurbane. Svt ha affisso da diversi giorni un apposito avviso con tutte le informazioni (reperibili anche al link https://www.svt.vi.it/it/news/ vicenza-2024-10-16) alle fermate degli autobus coinvolte dalle modifiche alla circolazione e all’interno dei mezzi.