Scuole al via: dismessi i gradini alle primarie e nuovo accesso pedonale alle medie

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Doppio intervento concluso in tempo in vista del ritorno a scuola da lunedì prossimo a Montebello Vicentino, che ha investito circa 30 mila euro in opere sugli ingressi delle scuole primarie e secondarie (di primo grado). Duplice anche l’obiettivo: eliminare dei gradini che costituivano un impedimento all’ingresso agevole per persone con disabilità e creare un nuovo accesso pedonale lontano dall’area di cantiere della nuova palestra in costruzione nel cortile che “divide” i due edifici scolastici.

A darne notizia l’amministrazione comunale, confermando l’ultimazione “al fotofinish” in modo da garantire la conclusione dei progetti in tempo utile in vista della data fatidica del 14 settembre, tanto attesa da alunni e studenti oltre che dai docenti e maestri elementari. E forse ancor più dai genitori.

I “piccoli” cantieri d’intervento erano stati aperti sui due plessi di via 8 Aprile, con uno stralcio dedicato all’abbattimento di barriere architettoniche. Nel dettaglio si sono eseguiti dei lavori di adeguamento antisismico conclusi nelle ultime settimane, mentre alla scuola primaria è stata realizzata la nuova pavimentazione del viale d’ingresso. Contestualmente, sono stati rimossi i gradini d’ingresso, sostituiti da una rampa allo scopo

di eliminare qualsiasi ostacolo fastidioso a utenti con disabilità. Per questa “manciata” di opere minori il Comune ha stanziato 20 mila euro, cui si aggiungerà prossimamente la sostituzione del cancello carrabile.

1 di 3

Alla scuola secondaria di primo grado di via Giovanni Gentile è stato invece creato, sul lato ovest, un nuovo accesso pedonale provvisorio, pensato per evitare il passaggio di studenti, genitori e personale scolastico nell’area del cantiere della nuova palestra che sorgerà tra la scuola media e la scuola elementare. Questa soluzione, adottata per ragioni di sicurezza, è stata sostenuta da una spesa comunale di 10 mila euro. L’istituto comprensivo locale diretto dalla professoressa Gigliola Tadiello, quindi, si prepara ad accogliere al meglio non solo gli alunni montebellani, ma anche quelli di Gambellara e Zermeghedo e frazioni comprese.

Intanto sono iniziati ai primi giorni d’estate i lavori di costruzione della nuova palestra comunale, per un importo di 1 milione e 900 mila euro e che dovrebbero concludersi entro un anno dal varo del cantiere. L’impianto sportivo, che sarà utilizzato dagli utenti delle due scuole attigue, sorgerà al posto dell’attuale cortile. Evitando così alle classi di spostarsi per l’attività motoria al palasport di Montebello.