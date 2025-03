Un nuovo parking per auto, bici e motocicli aperto al pubblico vicino al Golf Club

Da ieri è ufficialmente aperto ai cittadini di Bassano del Grappa e ai visitatori e sportivi che praticano il golf il nuovo parcheggio di via Colbacchini, che sorge in un’area sulla Destra Brenta dove ha sede il Brolo Bassano Golf Club. Poco meno di 2 mila metri quadrati di superficie piana che ospita da ieri 51 stalli per automobili a cui se ne aggiungono 15 per biciclette e motocicli. Si parla qui di parking di libero accesso, gratuito, in modalità 24 ore. Due i posti riservati a vetture per persona con disabilità.

L’area pubblica per la sosta si trova in una zona strategica poco lontana dal centro storico di Bassano e dal Ponte degli Alpini, fruibile qui non solo per chi intende far visita al centro sportivo che occupa circa 10 ettari di verde ma anche al cuore della città bassanese. In un quartiere di Angarano dove gli stalli di certo non abbondano come noto, soprattutto nelle occasioni di festa dove la richiesta di parcheggio si decuplica rispetto all’ordinario.

La nuova area di sosta, di circa 1.914 metri quadri è frutto di un accordo pubblico-privato che ha previsto la cessione a titolo gratuito al Comune di Bassano del Grappa di un’area destinata a pubblico servizio, con la realizzazione di posti auto e marciapiedi, a fronte dei permessi concessi alla società privata Chimes Servizi Srl per la realizzazione del campo da golf aperto al pubblico gestito dalla società sportiva Brolo Bassano Golf Club.

“A pochi minuti a piedi dal Ponte degli Alpini e dal centro storico – commenta il Sindaco

Nicola Finco – possiamo finalmente disporre di uno spazio nuovo che ci consentirà di colmare una parte dell’annoso problema della carenza di parcheggi in Destra Brenta. Un problema avvertito soprattutto in occasioni di eventi che attirano un grande afflusso di persone in centro storico”.

“Dopo i 50 posti auto realizzati all’interno dell’istituto Scalabrini – aggiunge l’Assessore all’Urbanistica e alla Mobilità, Andrea Zonta – arriviamo oggi a raddoppiare i nuovi posti auto in una zona che per troppo tempo ne ha sofferto la carenza. Le aree di sosta, negli ultimi mesi, in Destra Brenta sono aumentate di circa il 30%, restituendo una boccata d’ossigeno anche per le attività commerciali e professionali del quartiere Angarano e della Santissima Trinità”.