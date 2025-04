Anche Montecchio Maggiore ha il suo (mini) bomba day. Ma non servono evacuzioni

Missione rimozione bombe in vista non troppo lontano dal Castello di Romeo, tra le colline di zona Bastia Alta, a Montecchio Maggiore. Domani, mercoledì 30 aprile, saranno due gli ordigni bellici affidati agli artificieri dell’Esercito, a partire dalle 8.30.

Si tratta di due residuati bellici della Seconda Guerra Mondiale che non destano particolari preoccupazioni, visto che non è stata prevista l’evacuazione della manciata di abitazioni che si trovano nell’area piuttosto isolata intorno ai ritrovamenti. Le operazioni si dovrebbero completare nel corso della mattinata.

Le due bombe inesplose saranno neutralizzate in loco e poi rimosse. Sul fronte delle azioni di pubblica sicurezza, per precauzione il Comune ha disposto la chiusura di un tratto di strada. Dai civici 10/12 di via Bastia Alta fino all’incrocio con via Tufi. I disagi insomma per la cittadinanza saranno limitati a questa disposizione, senza altre raccomandazioni se non quella di evitare di intralciare in qualsiasi modo il lavoro di artificieri e dei vari operatori incaricati della vigilanza.

Al contrario di quanto si sta assistendo – oramai a cadenza mensile nel corso del 2025 – nella vicina Montebello Vicentino, in questo caso non si è resa necessaria l’evacuazione di alcuna famiglia. Oltre all’Esercito, saranno presenti alcuni delegati dell’amministrazione comunale castellana, un gruppo di volontari di Protezione Civile locale, la Polizia Locale dei Castelli e i Carabinieri della locale Tenenza.

