Auto e furgone distrutti da un incendio. Giallo sulle cause

Questa mattina, poco dopo le 4, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Tecchio a Montecchio Maggiore per l’incendio di un’auto e un furgone parcheggiati da tempo: nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri arrivati da Arzignano con un’autopompa e un’autobotte hanno iniziato le operazioni di spegnimento dei due mezzi, completamente avvolti dalle fiamme. Coinvolta anche la siepe, ma i pompieri hanno evitato il coinvolgimento di altri mezzi poco distanti.

Bruciati totalmente un furgone Iveco Daily e una Fiat Stylo. I mezzi erano parcheggiati e non utilizzati da tempo e in un’area privata. Le cause dell’incendio, non accertate nell’immediatezza, sono al vaglio dei vigili del fuoco e dei carabinieri accorsi sul posto. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate dopo circa un’ora e mezza.