Braciere acceso per scaldarsi: intossicazione da monossido per una coppia

Intossicazione da monossido di carbonio la notte scorsa a Montecchio Maggiore, in un appartamento in via Da Vinci. Un uomo e una donna sono stati ricoverati dopo che si erano sentiti male e avevano lanciato l’allarme poco dopo mezzanotte.

Sul posto è giunta un’ambulanza del Suem 118 e i sanitari hanno capito subito che si trattava di monossido e hanno allertato i vigili del fuoco di Arzignano. A provocare la saturazione degli ambienti, un braciere usato per riscaldare la stanza in cui si trovava la coppia. Ricoverati d’urgenza all’ospedale di Arzignano, sono stati curati e non sarebbero gravi. Sul posto anche la polizia locale “Dei Castelli”.

