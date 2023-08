Dopo tre estati torna la Notte Bianca a Montecchio Maggiore

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Torna dopo tre estati la Notte Bianca nelle piazze Carli e Fraccon di Montecchio Maggiore. La tre giorni, da questa sera, venerdì 25 agosto, a domenica 27 agosto 2023, organizzata da Off Events, Euforia Biancorossa e il Comitato Commercianti Piazza Carli, con il patrocinio del Comune, quest’anno taglia il traguardo delle dieci edizioni dopo la pausa imposta dall’emergenza Covid.

La manifestazione si svolgerà, come di consueto, sulla vasta platea che comprende le piazze Carli e Fraccon dove verranno allestiti otto palchi per accogliere gli spettacoli in programma, gli stand degli oltre cento espositori di “Mercatini sotto le stelle” e lo spazio con i giochi per i bambini. Raddoppiata, inoltre, l’area food truck di “Sapori Street Food & Beer Festival” con più di duemila posti a sedere.

Il programma di questa sera, venerdì 25, serata inaugurale(dalle 19.00 alle 2.00), vedrà in scena il format Asbronzatissimi, Funky Remeber, il Beverdì e la proposta musicale di Stella Fm.

Sabato 26 (porte aperte dalle 18.00 fino alle 3.00) spazio al reggaeton di Suavemente, oltre al concerto dei Rumatera affiancato dal live dei Cafè Racers, cover band Dire Straits, e dal dj set Splendido Splendente. In scaletta anche il Trio De Janeiro e il format Hipnosis.

In chiusura domenica 27 (dalle 17 a mezzanotte) Omega Uniparty, l’omaggio ai Coldplay della tribute band Liveplay, Federico Fellynium Crossover Friends, Stella Fm e From Disco To Disco.

«Dopo la pandemia, che ci ha costretto rivedere le abitudini e ha drasticamente ridotto le occasioni di socialità, finalmente stiamo tornando gradualmente alla vita di prima», commenta Luigi Franceschetto, organizzatore e presidente dell’Associazione Culturale Hyper. «Siamo contenti di ripartire proprio dalla Notte Bianca con più storia della Provincia di Vicenza. Vuole essere un segnale di ripartenza e ritorno alla normalità: manifestazioni come questa hanno un grande valore sociale, di aggregazione e condivisione per tutta la comunità, dai più giovani ai più anziani, cosa che è mancata negli ultimi anni. Siamo certi che sarà un grande evento perché la gente ha voglia di tornare a vivere le piazze, all’aperto», aggiunge, ricordando le migliaia di presenze registrate durante l’ultima edizione della Notte Bianca nel 2019.

«Siamo contenti di tornare e speriamo che la comunità di Montecchio Maggiore riprenda a vivere come prima e più di prima. È importante che la città sia dinamica e attrattiva: per arrivare a questo obiettivo – dice Giulio Sartori, presidente del Comitato Commercianti Piazza Carli – è necessario creare condivisione tra le persone, oltre a vivere gli spazi cittadini ed eventi come la Notte Bianca, ma anche tutte le altre proposte in programma a Montecchio Maggiore e nelle sue frazioni».

«In tanti si saranno già lasciati le vacanze alle spalle: il fine settimana della Notte Bianca ci ricorda però che la bella stagione non è ancora finita e lo fa portando nel cuore della città un festival estivo coinvolgente, tanto per le nuove generazioni quanto per le famiglie», dichiara l’assessore alle manifestazioni, Raffaella Mazzocco.

«Questa manifestazione porta nelle due grandi piazze della città una straordinaria e variegata proposta sia in termini musicali che di intrattenimento, che ha l’obiettivo di coinvolgere e soddisfare tantissimi cittadini divertendosi insieme. Ringraziamo gli organizzatori per questa bella iniziativa che richiede uno sforzo organizzativo notevole», chiosa il Sindaco Gianfranco Trapula.