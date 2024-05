Sondaggio social, Cecchetto di una virgola su Parise. Scalabrin e Trapula indietro

Manca meno di un mese al voto e Montecchio Maggiore, almeno stando al nostro sondaggio social, qualche idea comincia ad avercela più chiara: la performance migliore è quella della leghista Milena Cecchetto, di misura sopra allo sfidante Silvio Parise. Ben distanziati – ma praticamente appaiati tra loro – sia Maurizio Scalabrin che Gianfranco Trapula.

Per la già sindaca della città castellana dal 2019 al 2019 e unico volto femminile in gara, un buon 39,39% di consensi: su 264 voti espressi i sì sono stati 104. Milena Cecchetto, attualmente impegnata in consiglio regionale, gode dell’appoggio oltre che del Carroccio, anche di Fratelli d’Italia, Forza Italia e dalla sua civica Milena Cecchetto sindaco: una visione a lungo raggio la sua, tra grandi temi come quell’ospedale e di un miglior assetto urbanistico, sino all’ascolto della cittadinanza per una Montecchio orgogliosa e pronta anche a rivendicare un ruolo da protagonista. La tallona con un 39.04% e 98 sì su 251 voti il presidente del Consorzio di bonifica “Alta pianura veneta” Silvio Parise, sostenuto dalle civiche Insieme per Montecchio, Montecchio Democratica Civica, Silvio Parise 2024: tanti volti giovani e buona parte del centro sinistra tra le fila degli oltre 40 consiglieri che supportano l’unico tra gli sfidanti a non aver mai indossato la fascia tricolore. Tanti gli appuntanti d’incontro in città: futuro, giovani, tutela del territorio e partecipazione le sue parole chiave.

Ben più distaccato Gianfranco Trapula, fermo al 14,34% dei sì: 36 su 251 voti totalmente espressi. Un percorso non semplice per il sindaco uscente specie dopo la rottura con quella Lega che gli ha preferito la “tigre” come ama definirsi Cecchetto: un percorso da civico con la lista che porta il suo nome, Gianfranco Trapula sindaco, per portare avanti quanto iniziato con coraggio e determinazione nei cinque anni che ormai volgono al termine. Chiude un altro ex, Maurizio Scalabrin: per lui un magro 12,3% di voti favorevoli, 30 su 244 totali. Sostenuto dalle civiche Con Scalabrin adesso Montecchio, Montecchio per lo sport, Montecchio associazioni volontariato, l’ex primo cittadino punta su sicurezza, sociale con particolare cura verso i più fragili, solidarietà e inclusione: senza dimenticare Alte Ceccato, “fin troppo trascurata”, le sue parole.

Come sempre numeri che non sono la risultanza di un sondaggio scientifico, ma di un quesito social che comunque offre, volendolo, l’occasione di una riflessione in vista del rush finale verso l’8 e il 9 giugno prossimi.