Due comunità pregano per don Luigi Schiavo: doppia veglia stasera, domani l’addio

Sono almeno due le grandi comunità del Vicentino accomunate dal lutto in questi giorni di fine novembre, almeno fino a quando, domani pomeriggio, verrà celebrato il rito solenne per il commiato da monsignor Luigi Schiavo. Nativo di Montecchio Maggiore, dove ha trascorso gli anni della pensione, inoltre, dopo il ritiro per motivi di salute, ma a lungo pastore a Malo, cittadina dell’Altovicentino che lo ricorda ancora oggi con affetto e riconoscenza per il suo servizio in parrocchia.

A dare la notizia della morte di don Luigi, spirato all’età di 85 anni, è stata la Diocesi di Vicenza. A officiare le esequie sarà proprio il vescovo berico, Beniamino Pizziol, alle 15.30 di domani Duomo a Montecchio Maggiore.

Da oltre 10 anni ormai il sacerdote vicentino si era ritirato, per motivi di salute, lasciando un ricordo benevolo di sè, in particolare nel centro maladense dove in tanti lo ricordano a distanza di oltre 25 anni dal suo addio alla comunità. Dal 1984 al 1996 la canonica locale era diventata la sua casa e la comunità di fedeli la sua famiglia da guidare, consigliare e sostenere sul piano spirituale. Negli ultimi tempi è stato assistito nella Rsa Novello, in contrà San Rocco a Vicenza.

A ricordarlo saranno anche i fedeli veronesi di San Giovanni Ilarione, dove collaborò come vicario. La sua vocazione trovò la realizzazione nel 1962, quando fu proclamato sacerdote a 27 anni, iniziando il suo cammino tra la gente comune. In vesti prima di vicario e poi di parroco prestò la sua opera come religioso anche a Magrè oltre a Malo nell’Altovicentino, poi a Rosà nella parrocchia di San Pietro, per una decina d’anno a cavallo tra gli anni ’70 e ’80. Vicino a casa, a San Vitale di Montecchio Maggiore, proprio dove si terrà l’ultimo saluto terreno preceduto mezz’ora prima da un momento di raccoglimento e testimonianza, l’ultimo decennio di attività effettiva prima della rinuncia.

Due le veglie di preghiera in programma stasera in sua memoria e per accompagnare la sua salita al cielo: alle ore 19.30 nella chiesa parrocchiale di Malo e alle ore 20 in chiesa parrocchiale di San Vitale di Montecchio Maggiore. Domani, dopo il funerale, la salma sarà traslata nel cimitero castellano, per l’eterno riposo.