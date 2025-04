Raccolta fondi attivata da Diocesi e Caritas per le famiglie della Valle dell’Agno colpite dal maltempo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Caritas e Diocesi di Vicenza accendono un fondo da destinare per gli aiuti alle famiglie più colpite dagli effetti del maltempo che si è abbattuto sulla Valle dell’Agno poco meno di due settimane fa.

Quanto raccolto sarà impiegato dall’associazione Caritas Diocesana Vicentina, incaricata di occuparsi materialmente degli aiuti nei confronti dei nuclei famigliari che versano in uno stato di bisogno per colpa di questa calamità.

Le donazioni libere vanno indirizzate all’associazione Diakonia onlus, specificando come causale la dicitura “Alluvione Valle dell’Agno”. Si potrà contribuire con vari metodi: via bonifico, assegno bancario o circolare, con versamento su conto postale. Da ricordare che le donazioni tracciabili godono della detraibilità fiscale (fino alla cifra di 30 mila euro). “Per consentire a Diakonia onlus di comunicare la donazione ricevuta all’Agenzia delle Entrate – si legge nella nota dell’associazione- chiediamo di fornire i seguenti dati fiscali: cognome, nome, codice fiscale e indirizzo del donatore, via mail a diakonia@caritas.vicenza.it.

Ecco gli estremi utili.

versamento sul c/c postale n. 29146784;

bonifico bancario sul c/c Iban IT96L0839911801000000131962 intestato a Associazione Diakonia Onlus presso Banca delle Terre Venete – filiale di Vicenza.

