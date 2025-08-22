Fuoriuscita di azoto da un serbatoio industriale: vigili del fuoco in azione

Attorno alle ore 20 di oggi, 22 agosto, i vigili del fuoco sono intervenuti a Montecchio Maggiore, presso la ditta Ro.Mi, per la fuoriuscita di azoto da un serbatoio collocato all’esterno dello stabilimento.

La squadra, giunta dal Distaccamento di Arzignano, ha prontamente operato per mettere in sicurezza l’impianto, provvedendo all’intercettazione della perdita di gas e al ripristino delle condizioni di sicurezza. Le cause della fuoriuscita sono attualmente al vaglio dei tecnici dei Vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso si sono concluse attorno alle ore 21.Non si registrano persone coinvolte.

