Inaugurato il casello Montecchio-Brendola in A4

Con il nuovo casello sulla A4 a Montecchio Maggiore, inaugurato stamattina ed aperto dalla mezzanotte di oggi, si realizza compiutamente l’interconnessione dell’autostrada con la Pedemontana Veneta e la viabilità ordinaria.

Si chiude così definitivamente il masterplan della Pedemontana, con 94 chilometri di superstrada e 68 di viabilità complementare ad accesso libero. Da Montecchio Maggiore a Spresiano, la A4 e la A27 sono collegate con una percorrenza di 50’, con 17 caselli.

“I volumi di traffico già fra il 2019 ed il 2023 erano progressivamente cresciuti – spiega il presidente della Regione Luca Zaia – ed oggi sono costantemente in aumento sia per i veicoli leggeri che per quelli pesanti: i ‘transiti’, ovvero i veicoli che giornalmente percorrono la Spv, si assestano attualmente tra i 60 mila e i 70 mila durante la settimana, tra i 42 mila e i 48 mila nel weekend, con un aumento del 75% con l’apertura dell’interconnessione con l’A4″.

“Due milioni di veicoli in entrata e due milioni di veicoli in uscita: questi sono i numeri che definiscono il casello di Montecchio-Brendola – commenta il presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin- Uno snodo viario fondamentale per l’ovest vicentino e per tutto il Veneto, grazie anche all’interconnessione con la Superstrada Pedemontana Veneta.

Oggi ci auguriamo termini l’agonia delle lunghe code ad un casello con una delle più critiche immissioni alla viabilità ordinaria, che paralizzava non solo l’intera frazione di Alte Ceccato, ma anche la viabilità proveniente da Brendola, creando disagi per l’intera area”.