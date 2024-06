Euro 2024: altre 6 Nazionali volano agli ottavi. Austria e Slovenia le sorprese

Euro 2024 ha espresso altri verdetti: Austria, Francia, Olanda, Inghilterra, Slovenia e Danimarca accedono agli ottavi di finale. Serbia a casa come la Polonia, già fuori dal secondo turno. Tra Girone C e Girone D, la partita più spettacolare, come era prevedibile per il valore delle due squadre, è stata Olanda-Austria. Spettacolo, tanti errori e 5 reti. Il successo per 3-2 consente agli austriaci guidati dal ct Rangnick di vincere il raggruppamento con 6 punti.

Girone D: dopo l’1-1 contro la Polonia, la Francia vicecampione del mondo chiude al secondo posto. Gli olandesi, invece, con 4 punti avanzano perchè ripescati tra le migliori terze. Olanda-Austria: autogol di Malen al 6′ del primo tempo. Nella ripresa accade di tutto, segnano: Gakpo (47′), Schmid (59′), Depay (75′) e Sabitzer (80′). Una divertente altalena di emozioni. Equilibrio in campo, compattezza e qualità dei singoli sintetizzano la sorpresa Austria.

Francia-Polonia 1-1. Mbappé e Lewandowski fissano il punteggio dagli undici metri. I Bleus dominano ma passano soltanto al 56′ dopo il fallo di Kiwior su Dembelé. Il fuoriclasse passato da poco dal PSG al Real Madrid segna così il suo primo gol in un Europeo. La replica del bomber polacco del Barcellona arriva al 79′, sempre su calcio di rigore. Lewa fallisce il suo primo tentativo di trasformazione, però, è fortunato perchè l’arbitro fa ripetere. E al secondo tentativo non sbaglia.

Girone C: Inghilterra, per il primo posto nel raggruppamento basta lo 0-0 con la Slovenia. La compagine di Southgate, però, continua a giocare male. E’ una squadra ricca di talento ma disorganizzata e senza birra nelle gambe. Con il pareggio si qualifica anche la Nazionale dell’ex Atalanta e Palermo Ilicic, entrato nel finale. Slovenia tra le migliori terze con tre punti e imbattuta. Gli inglesi vincono il Gruppo senza brillare con 5 punti. Nell’altra partita, l’attacco fa flop e la Serbia è eliminata. Lo 0-0 regala il secondo posto alla Danimarca che negli ottavi se la vedrà con i padroni di casa della Germania.