Incendio nella villa disabitata in collina: va a fuoco la rimessa, distrutti jeep e trattore (GALLERY)

Un secondo incendio in due giorni chiama all’appello i vigili del fuoco provinciale nell’Ovest Vicentino. Stamattina poco dopo l’alba sono stati dei residenti sotto le colline in territorio di Montecchio Maggiore a dare l’allarme, dopo aver avvistato dei bagliori e in seguito del fumo alle prime luci del giorno.

I pompieri giunti dal comando di Vicenza, visto che i colleghi di Arzignano erano impegnati già dalla notte a pochi chilometri di distanza a Trissino nel maxirogo alla Vibo Spa, sono stati guidati dalle indicazioni disponibili fino a via Mondeo e precisamente nella proprietà – a quanto pare disabitata – di una villa della zona.

Ad andare a fuoco era un’ampia rimessa in muratura, con fiamme già in stato avanzato fino ad avviluppare e divorare in pratica tutti i mezzi e i materiali lasciati in deposito sotto la copertura con lati aperti. In particolare, i danni più rilevanti riguardano la distruzione di un mezzo fuoristrada e di un trattore agricolo, completamente bruciati e di cui le immagini dei vigili del fuoco mostrano solo gli “scheletri” di carrozzeria.

E’ stato verificato dalla squadra di pompieri di Vicenza che all’interno dell’abitazione e negli spazi esterni attigui non fosse presente nessuno, risultando in effetti al momento disabitata e con la presenza saltuaria di una persona con mansioni di custode. Il fumo scaturito dalle fiamme, domate in un paio d’ore dagli operatori del 115 (comprensive della bonifica e della messa in sicurezza dell’area) avrebbe determinato anche dei danni visibili alle pareti del primo piano dell’edificio abitabile.

Difficile a distanza ravvicinata dall’evento imprevisto determinare le cause di questo nuovo incendio, con una pattuglia dei carabinieri della tenenza di Montecchio Maggiore incaricatadi acquisire gli elementi utili con il supporto della stessa squadra di emergenza delle Fiamme Rosse, inviata sul posto stamattina dopo l’allarme scattato alle 6.40 di martedì.