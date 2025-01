Ancora fiamme a Los Angeles: ci sono le prime vittime. Joe Biden annulla il viaggio in Italia

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Scene apocalittiche a Los Angeles e in altre località della California strette nella morsa di vasti incendi, alimentati dai forti venti. Nonostante i pesanti sforzi, le fiamme rimangono per lo più incontrollate e hanno provocato 5 morti. Oltre 130mila persone sono state evacuate, inclusi i residenti di Hollywood. Numerose star del cinema e dello spettacolo hanno perso la loro casa negli incendi.

“Nessun italiano è rimasto ferito o coinvolto in situazioni gravi per l’incolumità fisica” negli incendi a Los Angeles, ha rassicurato la Console generale d’Italia negli Stati Uniti, Raffaella Valentini

I soccorsi. Il Pentagono ha inviato aerei militari per aiutare i vigili del fuoco di Los Angeles a contrastare gli incendi che hanno messo in ginocchio la Contea. I C-130 della Difesa, con il loro carico di acqua e ritardanti di fiamma, possono volare dove elicotteri e canadair non riescono ad avvicinarsi per via di vento e fumo.

Joe Biden ha approvato la dichiarazione di grave disastro in California e ha ordinato nuovi aiuti federali. Secondo le autorità: “Tutti i residenti sono in pericolo”. Per il Los Angeles Times: “Sunset Boulevard, la famosa strada di West Hollywood, è in rovina dopo che gli incendi l’hanno devastata”. I residenti hanno raccontato di aver visto banche, bar e supermercati che frequentavano da decenni completamente distrutti. Evacuato anche il quartiere di Kamala Harris e la stessa casa della vice presidente americana a Brentwood è stata raggiunta da un ordine di evacuazione.

Biden ha annullato il viaggio in Italia. Il presidente americano alla scadenza del suo mandato, era atteso oggi in Italia, ma “ha deciso di annullare” la visita “per concentrarsi nei prossimi giorni sulla gestione dell’insieme della risposta federale” all’emergenza, ha affermato la portavoce Karine Jean-Pierre.

Trump accusa il governatore democratico Gavin Newsom per il disastro. Il tycoon ha ribadito che la “colpa” di quello che sta succedendo a Los Angeles è del governatore democratico Gavin Newsom. “Non ha fatto un buon lavoro”, ha detto il presidente eletto parlando con i giornalisti dopo il suo incontro con i senatori repubblicani a Capitol Hill. Il tycoon ha poi definito gli incendi “una vera tragedia”.