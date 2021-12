Incidente nella nebbia lungo la strada regionale 11. Feriti i conducenti di due auto

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Allarme per un incidente stradale a metà pomeriggio di ieri in territorio di Alte Ceccato, nel comune di Montecchio Maggiore, in seguito allo scontro tra due autoveicoli. Lungo la SS11, sul lungo tratto di via Trieste, insisteva la nebbia che diminuiva la piena visibilità.

Nel corso della domenica sono stati subito allertati vigili del fuoco, personale sanitario d’emergenza del Suem e forze dell’ordine, con i carabinieri della stazione castellana inviati sul posto per i rilievi.

Due le auto coinvolte, con danni evidenti riportati alle carrozzerie di entrambe, mentre per le due persone alla guida si sono riscontrare ferite da contusioni, di lieve gravità, senza la necessità di ricovero immediato in pronto soccorso. Il lavoro più significativo è toccato ai pompieri inviati dal distaccamento di Arzignano, che hanno dovuto agire con rapidità visto l’imminente calare del buio unito alla nebbia incipiente.

Dopo aver messo in sicurezza i veicoli incidentati ed essersi assicurati delle condizioni di salute degli automobilisti coinvolti nello scontro, causato a quanto emerso da una manovra imprudente, tutte le forze in campo hanno fatto rientro presso le loro sedi. Per almeno un’ora il traffico della domenica sulla via di comunicazione che collega il capoluogo berico all’Ovest Vicentino ne ha risentito, dovendo tutti i veicoli transitare su un’unica carreggiata.