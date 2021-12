Napoli: Milan piegato e agganciato. Inter campione d’inverno in anticipo

Colpaccio Napoli al Meazza contro il Milan. I partenopei vincono il big-match della 18° giornata di Serie A tra due squadre falcidiate dagli infortuni. Il successo per 1-0 consente peraltro alla squadra di Luciano Spalletti di passare in un colpo solo dal quarto al secondo posto: agganciata proprio la compagine rossonera. Allo stesso tempo, grazie alla vittoria del Napoli, l'Inter si prende il platonico titolo di campione d'inverno con un turno d'anticipo. Il poker di club che guida la classifica si allunga un pochino: adesso, tra l'Inter capolista e l'Atalanta, troviamo 4 squadre racchiuse in 6 punti.

A San Siro decide un gol di Elmas in avvio di gara. Colpo di testa vincente del bravo centrocampista macedone su corner battuto da Lozano. Nel finale non sono mancate le solite polemiche arbitrali per la rete del pareggio milanista segnata da Kessie; Massa prima concede il gol, poi richiamato dal Var decide di annullarlo per una discutibile posizione di fuorigioco di Giroud. Complessivamente, è stata una brutta partita che ha aggravato la recente crisi del Diavolo e rilanciato le ambizioni scudetto del Napoli. E' un Milan vuoto, senza idee.

La Fiorentina rimonta il Sassuolo e resta al 5° posto ma in compagnia di Roma e Juventus. Al Franchi per il lunch-match finisce 2-2: un tempo per parte, grande spettacolo e occasioni da una parte e dall'altra. Prima frazione di gioco nel segno dei neroverdi che si portano sul doppio vantaggio con le reti di Scamacca e Frattesi; ripresa a sfondo viola con Vlahovic e Torreira che fissano il pari definitivo. Per il serbo, 16esimo sigillo in campionato e vetta della classifica marcatori con 3 gol più di Immobile.

Le altre gare della domenica. Allo stadio Olimpico Grande Torino, ai granata di Juric basta un gol di Pobega per piegare un Verona rimasto in 10 uomini al 25' per l'espulsione di Magnani. Un minuto dopo il cartellino rosso, è arrivato il gol partita del Toro. Al Picco di La Spezia, botta e risposta a colpi di autoreti tra Spezia e Empoli. In tema di lotta salvezza, il pareggio consente ai liguri di portarsi a +3 su Genoa e Cagliari e a +5 sulla Salernitana. Stesso discorso per il Venezia che strappa un pari a Marassi contro la Sampdoria. Testacoda sul tabellino: vantaggio di Gabbiadini dopo un minuto, pareggio di Henry all'87'. E adesso spazio al turno infrasettimanale prenatalizio.