Incontro/confronto tra gestori dei bar e polizia locale. Chiesti controlli anche all’interno

I gestori dei pubblici esercizi di Montecchio Maggiore fanno un primo (mini) bilancio dopo le riaperture al pubblico dei locali e si confrontano con polizia locale dei Castelli e amministrazione comunale per fare il punto della situazione. Bene per i controlli esterni al fine di evitare assembramenti di persone, spunta la richiesta di essere agevolati dal lavoro delle forze dell’ordine anche all’interno, in modo da da vigilare con la loro presenza e fare da deterrente a comportamenti sbagliati e “affrontare” i clienti meno ligi alle regole.

Una riunione formale con i temi della “fase 3” al centro della discussione, insomma, in cui baristi delle associazioni di categoria hanno collaborato per mettere a puntino iniziative future per limitare i rischi e sono stati aggiornati sulla possibilità di accedere a nuovi spazi esterni di plateatico.

Presente all’incontro anche il comandante della “Polizia Locale dei Castelli”, Girolamo Simonato. I gestori hanno espresso la massima disponibilità ad impegnarsi a vigilare affinché, in questa delicata fase 3 dell’emergenza coronavirus, i clienti rispettino le misure sul distanziamento interpersonale, ma al tempo stesso hanno chiesto un aiuto alla Polizia Locale. Ben venga, è stato detto in sostanza, l’ingresso degli uomini in divisa

se questo può aiutare a far capire agli avventori l’importanza del rispetto delle regole.

“È stato un confronto sereno e molto collaborativo – spiega il sindaco Gianfranco Trapula -. I gestori di bar, gelaterie, eccetera, hanno pienamente condiviso con noi l’idea che, se vogliamo tornare al più presto alla normalità pre-emergenza, occorre rispettare il distanziamento sociale. L’impegno e i piccoli sacrifici di oggi possono dare buoni frutti domani”.

Nel corso dell’incontro, l’amministrazione comunale castellana ha illustrato le novità, su scala nazionale, che danno la possibilità di ottenere gratuitamente e con una procedura semplificata le autorizzazioni ad allestire fino al 31 ottobre un plateatico. “È un’opportunità importante per i gestori – afferma il vicesindaco e assessore al commercio Milena Cecchetto -. I nostri uffici sono a completa disposizione per informazioni e per agevolare quanti volessero approfittarne. Il plateatico, gestito comunque secondo le norme per la sicurezza in questa fase 3, è un’occasione di rilancio della propria attività”.