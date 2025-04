Inseguimento si conclude con auto di polizia incidentata. Rintracciato e denunciato un 39enne

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un lunedì pomeriggio caratterizzato da “scene da Gta” per i fans dei videogames, vale a dire da un inseguimento tra agenti di polizia a bordo dell’auto di ordinanza e uno spericolato sconosciuto in fuga. E’ avvenuto l’altro giorno tra le vie della città di Montecchio Maggiore, disseminando pericoli per le strade della zona.

Lo “start” da piazza Torquato Fraccon ad Alte Ceccato, nel mezzo un incidente occorso agli operatori alle calcagna del fuggitivo andati a sbattere per evitare collisioni con auto di altri ignari utenti della strada, ultima tappa che sarà costituita con ogni probabilità dal Tribunale di Vicenza.

Questo perché è arrivata la denuncia a distanza di meno di 24 ore di un 39enne castellano, del quale sono note le sole iniziali: S.M., nato nel 1986 e residente in città, probabile “distributore” di droga al dettaglio secondo i sospetti esposti dal consorzio di polizia locale dei Castelli. I fatti descritti dal report del Comune, risalgono al pomeriggio del 31 marzo. Gli agenti appostati stavano osservando una coppia di amici di soggetti poi avvicinati da un’auto, il cui pilota si avvedeva evidentemente della presenza della pattuglia, ripartendo subito e ignorando i segnali di stop degli operatori di polizia.

La fuga coinvolgeva diverse vie cittadine, fino al contatto ravvicinato in viale Europa dopo aver tirato dritto ad incroci ed effettuato sorpassi azzardati ripetuti. Nonostante la velocità sostenuta, l’abilità al volante degli inseguitori aveva permesso di braccarlo, quando lo sconosciuto ha effettuato un’inversione a “U”, costringendo il veicolo di servizio a virare a destra per evitare l’impatto su un’auto, andando a sbattere su un manufatto a margine della carreggiata. A questo punto, onde evitare di mettere a rischio ulteriormente gli utenti della strada, si è preferito desistere, non rinunciando però ad avviare le indagini con ogni mezzo utile per rintracciare l’autore della pericolosissima scorribanda. Missione compiuta all’indomani.

Il bilancio dell’operazione non consta fortunatamente di persone ferite, mentre i danni al veicolo in dotazione al comando dei Castelli è in corso di valutazione. Il sospetto autore della serie di infrazioni è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per l’ipotesi di violazione dell’art. 337 Codice Penale (resistenza a pubblico ufficiale), ed a suo carico elevate sanzioni per le diverse violazioni al Codice stradale per un totale di oltre 500 euro.