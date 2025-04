Inventarsi un lavoro sostenibile: sabato un evento in Malga Davanti sul Novegno

L’opportunità di mettersi in gioco nel mondo del lavoro passa per Malga Davanti, sul monte Novegno a Schio. Sabato prossimo, infatti, è in programma una iniziativa gratuita e aperta a tutti che mira a far conoscere in particolare a giovani fra i 18 e i 29 anni che non sono ancora inseriti nel mondo del lavoro, un’occasione per mettersi in gioco partecipando a un progetto innovativo per lo sviluppo sostenibile del territorio, promosso da Umana Forma.

Sabato 5 aprile, dalle 18 alle 22 in Malga Davanti è in programma infatti un evento divulgativo gratuito e aperto a persone di tutte le età. Fa parte della rassegna regionale del Progetto Raga di Umana Forma: verrà presentata la “Call for Ideas” del progetto: i giovani dai 18 ai 29 anni che non sono ancora inseriti nel mondo del lavoro, quindi studenti o disoccupati, avranno l’opportunità di partecipare ad un Project Work, sviluppato in due giornate nel mese di aprile, per la creazione e realizzazione di un’idea innovativa insieme al team di Malga Davanti. L’iniziativa, promossa come detto da Umana Forma, mira a sostenere la progettualità e l’imprenditorialità giovanile.

1 di 3

Il programma

L’incontro inizierà con una passeggiata immersiva, un’esperienza unica che permetterà ai partecipanti di vivere il contatto con la natura accompagnati da cuffie wireless. Un viaggio sensoriale che trasporterà i presenti nel cuore dell’universo attraverso suoni e melodie evocative. Un modo originale per entrare in sintonia con l’ambiente circostante e stimolare la riflessione.

A seguire, una cena tipica in malga a firma dello chef Massimo Sella. Un’occasione di socializzazione, durante la quale gustare i sapori autentici del territorio, preparati con ingredienti freschi e locali. Un momento ideale per stringere legami, conoscere nuove persone e approfondire tematiche legate alla cultura del luogo e del territorio.

L’evento è aperto a tutti, dai giovani agli adulti, studenti, lavoratori e disoccupati, e rappresenta un’occasione di incontro. I posti sono limitati a soli 35 partecipanti, quindi è importante prenotare il proprio posto in anticipo compilando il form disponibile a questo link.