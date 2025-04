L’autocarro si ribalta nella fossa di scarico: operatore ferito soccorso in eliambulanza

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il mezzo di raccolta rifiuti si ribalta e finisce nella fossa di scarico, con l’autista in cabina. Il fatto è stato segnalato stamattina con una richiesta di soccorso al 118 da Schio, nella sede che ospita il termovalorizzatore di Ava nell’area di Ca’ Capretta. A intervenire in regime di urgenza in zona industriale i vigili del fuoco del distaccamento dell’Altovicentino insieme alla squadra di emergenza sanitaria del Suem giunta dal vicino ospedale di Santorso.

Sul posto poi è stata fatta convergere l’eliambulanza del Suem da Verona per accelerare il trasporto del ferito, ricoverato al San Bortolo di Vicenza per opportuni accertamenti. Anche la polizia locale ha collaborato nelle operazioni attivate alle 8 circa di questa mattina.

L’autista dell’autocarro è sempre rimasto cosciente nella fase di recupero, seppur ferito e poi ricoverato in pronto soccorso all’ospedale distante due chilometri da via Pusiano, sede di Altovicentino Ambiente. L’operatore stava completando lo scarico dei rifiuti quando, per cause da accertare, il camioncino con cassone aperti è precipitato nella fosse da un’altezza di circa 5 metri. Si tratterebbe di un uomo di circa 40 anni, residente in un paese limitrofo a Schio.

I vigili del fuoco accorsi dalla caserma di Schio sono calati nella buca e, utilizzando cesoie e divaricatori, hanno estratto il conducente dall’abitacolo del mezzo ribaltato. L’uomo è stato adagiato su una barella toboga e sollevato fino al livello del pavimento con l’autoscala, per poi affidarlo al personale di medicina d’emergenza. Una volta stabilizzato e valutate le sue condizioni generali, si è deciso per l’opzione del trasporto via cielo verso il polo medico di Vicenza. Sul posto anche il personale dello Spisal dell’Ulss 7 Pedemontana per le verifiche di rito sulla dinamica dell’incidente sul lavoro.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram. Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.